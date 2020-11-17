В Израиле статистика COVID-19 росла, пока не ввели локдаун, – Бриль
Больше всего заражений коронавирусом происходит в будние, а не в выходные дни, сказал Борис Бриль
Зачастую сам бизнес, сами люди не предотвращают распространение вируса
Необходимы большие штрафы за нарушение карантина, убежден он
Карантин выходного дня не может быть достаточно эффективным для сдерживания распространения коронавируса, поскольку большая часть заражений происходит в рабочие дни. Снизить статистику заболевших поможет локдаун.
Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. "В Израиле статистика росла, пока не ввели локдаун", – сообщил он.
"Основной путь заражения – когда дети приходят со школы и когда на работе, в помещениях и офисах, идет заражение. Я не думаю, что в выходной день настолько много социальных контактов. Более развитая сеть контактов именно в будние дни", – сказал медик.
Он сообщил, что в Израиле карантин выходного дня не вводили, поскольку "он не имеет смысла".
Врач рассказал, что после локдауна в Израиле "люди стали больше соблюдать меры защиты – дистанция, ограничение по количеству посетителей в ресторанах, в магазинах".
"Наверное, нет смысла закрывать бизнес. Это значит похоронить его. Надо просто сделать так, чтобы там заражений было меньше. Дистанция, отсутствие большого скопления людей. И чтобы люди надели маски – не на подбородок, потому что это просто глупо. Не для галочки, а для того, чтобы прекратить передачу. Тогда и бизнес не загнется. Ведь зачастую сам бизнес, сами же люди не предотвращают распространение вируса", – подчеркнул он.
Вместе с тем медик сообщил о том, что в Израиле граждане, которые остались без работы из-за карантина, получают компенсацию в размере 70% прежней зарплаты, "бизнесы тоже получают большие дотации". Одновременно в стране предусмотрены большие штрафы за несоблюдение карантинных требований.
"Если бы кто-то зарплату свою отдал, то он бы в следующий раз масочку надел, а не разводил демагогию", – заметил врач, говоря о больших штрафах.
Как писал OBOZREVATEL, народный депутат Украины, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в стране следует вводить полный локдаун с двумя оговорками.