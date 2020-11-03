В Израиле стартовали испытания вакцины от COVID-19 на людях: когда она будет в Украине

Израильскую вакцину для профилактики коронавируса Brilife начали испытывать на людях. 1 ноября в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем" стартовал первый этап, в котором примут участие 80 волонтеров возрастом от 18 до 55 лет. На втором этапе в испытаниях примут участие 960 человек, на третьем – 30 тысяч.

О том, каковы перспективы новой вакцины и когда она будет в Украине, разбирался OBOZREVATEL.

Израильская вакцина будет доступна не раньше чем через год

Институт биологических исследований имени Вейцмана, занимающийся разработкой вакцины, является отчасти государственной структурой, но средства на все исследования в основном привлекаются от частных инвесторов, как в случае со всеми старт-ап-проектами, рассказал OBOZREVATEL врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. Информацию о начале испытаний на людях он связывает с необходимостью привлечения к проекту потенциальных инвесторов – тех, кто был бы готов вкладывать средства в дальнейшие исследования, а также для выхода на IPO.

Как пояснил медик, нынешний этап испытаний таков: "Были проведены исследования в пробирках, исследования на животных, и теперь вакцину вкололи нескольким первым людям. Дальше посмотрят, не случится ли что-либо с ними в первые три месяца, исследуют титры антител".

Бриль подчеркнул: речь идет лишь о начале клинических испытаний вакцины, осуществляется ее проверка на безопасность, поэтому говорить о перспективах еще рано. "Если вакцина покажет хорошие результаты, мы сможем узнать об этом, как минимум, через год", – сказал он.

"Мы всегда рассчитываем на то, что вакцина будет качественной, но будем смотреть", – заметил врач.

"Мы ожидаем вакцину от коронавируса не раньше марта-апреля".

Украина должна подготовиться к новой вакцине

Эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан рассказала OBOZREVATEL, что для нее важен не столько конкретный производитель вакцины, сколько то, что это за вакцина, какие технологии применялись для ее производства.

По поводу израильского продукта она заметила: "Посмотрим, как пройдут клинические испытания, потому что от этого будет зависеть, сможем ли мы ее применять".

Она также сообщила о том, что использование в клинических исследованиях плацебо наряду с реальной вакциной, как это делается в случае с Brilife – обычная практика. "Так организовывается всегда, чтобы уйти от субъективного влияния на качество вакцины. На заключительном этапе анализа результатов клинического испытания будут сравниваться показатели заболеваемости", – пояснила Доан.

"Конечно, мы ожидаем вакцину, но не раньше марта-апреля месяца. Сейчас нам нужно подготовиться и определить, кого в первую очередь мы будем вакцинировать", – добавила она.

"Речь идет лишь о начале клинических испытаний вакцины".

В Израиле есть все необходимое для производства вакцины, но выводы делать рано

Врач-инфекционист Владимир Курпита напомнил OBOZREVATEL о том, что в настоящее время 170 вакцин-кандидатов проходят первую стадию клинических исследований, 40 – вторую и 11 – третью.

По поводу израильского продукта он сказал: "Очень хорошо, что такие примеры появляются в мире, потому что, вероятнее всего, вакцин потребуется много. Хорошо, что в Украине разрабатывается свой антивурус. Израиль производит много лекарственных препаратов, в том числе вакцину от гриппа. Потенциально может быть, что эта разработка окажется эффективной, но до этого еще очень далеко".

Как пояснил врач, на первой фазе исследований, которую сейчас проходит вакцина Brilife, проверяется механизм ее действия. На второй – будет оцениваться ее эффективность, то есть создает ли она необходимые антитела, на третьей фазе – безопасность.

Вместе с тем Курпита пояснил, с какими проблемами чаще всего сталкиваются производители. "Необходимо не только представить регулятору дизайн, но и показать, что имеется производственная площадка для производства вакцины. И тут очень много нюансов, в том числе соблюдение надлежащих производственных практик".

В этом контексте медик сказал, что в Израиле есть необходимые производственные площадки, отвечающие мировым стандартам.

"В Израиле есть все необходимое для производства вакцины от коронавируса".

Украина закупит вакцину осенью 2021 года

Экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов сказал OBOZREVATEL, что потребуется, "как минимум полгода в ускоренном темпе", чтобы израильская вакцина прошла все три стадии клинических испытаний и можно было сделать окончательный вывод о ее безопасности и эффективности. И только через год, осенью 2021 года, Украина сможет купить вакцину.

Вместе с тем он подчеркнул, что сегодня многие страны мира располагают необходимым потенциалом для производства прививки, но на первый план выходит вопрос экономической целесообразности ее изготовления.

"В большинстве случаев нет смысла производить вакцину, потому что затраты на ее разработку существенны, а для своей страны можно закупить вакцину, потратив сумму, которая будет на порядок меньшей", – сказал медик.

Таким образом, большинство стран, занятых разработкой вакцины для профилактики коронавируса, рассчитывают на то, что смогут реализовывать ее за рубежом.