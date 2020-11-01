В Израиле начались испытания вакцины от коронавируса на людях

В воскресенье, 1 ноября, в больнице "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме начался первый этап испытаний израильской вакцины от коронавируса на людях.

Первым испытуемым стал 34-летний аспирант Сергей Арэль. Волонтер получил вакцину Brilife, разработанную Институтом биологических исследований имени Вейцмана, или плацебо, сообщает newsru.co.il.

В первом этапе испытаний всего примут участие 80 человек. Примерно каждый третий получит настоящую вакцину, остальные – плацебо.

Те, кому будет дана настоящая вакцина, войдут в контрольную группу, по которой будет приниматься решение об эффективности и безопасности ее применения.

Накануне все добровольцы прошли необходимые обследования в медицинском центре.

Испытания вакцины продлятся не менее полугода и будут включать в себя несколько этапов. В первом этапе примут участие 80 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющих проблем со здоровьем. Вакцинация будет проводиться в медицинских центрах "Шиба" и "Адаса". Сначала вакцину получат два человека. В зависимости от их реакции на нее, вакцину начнут получать остальные добровольцы.

На втором этапе вакцину получат 960 добровольцев старше 18 лет. Ожидается, что этот этап начнется в декабре и будет проходить одновременно в нескольких больницах. На этом этапе ученые будут искать эффективную дозировку вакцины и следить за ее безопасностью.

На третьем этапе, который, как ожидается, начнется в апреле 2021 года, вакцина будет проверена на 30 тысячах добровольцах. Это последний этап испытаний, и в случае его успешного завершения, вакцина может быть одобрена для массового применения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вакцина против коронавируса (COVID-19) станет массово доступной для населения лишь к середине 2022 года.