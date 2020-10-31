В Измаиле авто влетело в дерево: есть жертвы. Фото
В городе Измаил Одесской области автомобиль Citroёn врезался в дерево.
Как сообщается на официальном сайте ГСЧС, в результате ДТП два человека погибли, еще одна пострадала (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
С помощью лебедки и буксира работниками ГСЧС было изъято авто с дерева на проезжую часть.
Гидравлическими ножницами спасатели срезали крышу и двери автомобиля и изъяли двух погибших (2001 и 1991 г.р.) и одну пострадавшую (1995 г.р.).
От ГСЧС привлекались две единицы техники и семь человек личного состава.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе водитель Subaru ездил по встречной полосе, протаранил полицейский автомобиль, а потом признался, что употреблял наркотики.