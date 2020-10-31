В Измаиле авто влетело в дерево: есть жертвы. Фото

В городе Измаил Одесской области автомобиль Citroёn врезался в дерево.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС, в результате ДТП два человека погибли, еще одна пострадала (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С помощью лебедки и буксира работниками ГСЧС было изъято авто с дерева на проезжую часть.

Гидравлическими ножницами спасатели срезали крышу и двери автомобиля и изъяли двух погибших (2001 и 1991 г.р.) и одну пострадавшую (1995 г.р.).

От ГСЧС привлекались две единицы техники и семь человек личного состава.

С помощью лебедки и буксира спасатели изъяли авто с дерева dsns.gov.ua

Гидравлическими ножницами работники ГСЧС срезали крышу и двери автомобиля dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе водитель Subaru ездил по встречной полосе, протаранил полицейский автомобиль, а потом признался, что употреблял наркотики.