В Измаиле авто влетело в дерево: есть жертвы. Фото

Мирослав Семенюк Общество 16:26, 31.10.2020

В городе Измаил Одесской области автомобиль Citroёn врезался в дерево.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС, в результате ДТП два человека погибли, еще одна пострадала (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С помощью лебедки и буксира работниками ГСЧС было изъято авто с дерева на проезжую часть.

Гидравлическими ножницами спасатели срезали крышу и двери автомобиля и изъяли двух погибших (2001 и 1991 г.р.) и одну пострадавшую (1995 г.р.).

От ГСЧС привлекались две единицы техники и семь человек личного состава.

С помощью лебедки и буксира спасатели изъяли авто с дерева
dsns.gov.ua
Гидравлическими ножницами работники ГСЧС срезали крышу и двери автомобиля
dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе водитель Subaru ездил по встречной полосе, протаранил полицейский автомобиль, а потом признался, что употреблял наркотики.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Украинцы раскритиковали законопроект Зеленского об увольнении всех судей КСУ

В Украине резко подорожает хлеб и мука до конца года: озвучена цифра

Где смотреть бой Усик – Чисора: расписание трансляций

Во сколько Усик – Чисора: время начала боя и где смотреть в Украине

В центре Киева внедорожник убил двух человек. Видео 18+