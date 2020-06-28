В июле Украину накроют сильные ливни: синоптик спрогнозировал погоду на месяц

В июле Украину накроют сильные ливни, а температура воздуха поднимется до +31 градуса.

Прохладу украинцы почувствуют только в конце месяца, рассказал в комментарии OBOZREVATEL народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозам, сильные ливни ожидаются с 1 по 2 июля, а затем дожди пройдут 5 числа. Температура воздуха будет в пределах 25-27 градусов тепла днем, и до +18 ночью. Дальше сухая погода продержится до 11 июля, на это число синоптик прогнозирует небольшой дождь, а после существенное повышение температуры до + 31 градуса.

Сухая и жаркая погода в Украине будет стоять до 21 июля, и с начала третьей декады месяца температура немного снизится – до +25...+27 днем.

В конце июля в Украину вновь вернутся дожди, которые накроют большую часть страны. Благодаря им температура воздуха снизится до 24-26 градусов тепла. Но в южных областях останется довольно жарко – до +29. По расчетам синоптика, в отдельных областях за июль в среднем выпадет до 50 мм осадков.

Относительно прохладная погода, по прогнозам Горбаня, задержится и в начале августа.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали, что зима в Украине будет становиться короче, а лето - длиннее. Вырастет и количество экстремальных погодных явлений.