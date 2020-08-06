В Ивано-Франковском облсовете случилась вспышка COVID-19

Мирослав Семенюк Общество 14:46, 6.08.2020 Обновлено: 14:57, 6.08.2020

В исполнительном аппарате Ивано-Франковского областного совета обнаружили вспышку коронавируса (COVID-19).

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Как сообщил в Facebook глава облсовета Александр Сыч, тесты сделали почти всем работникам по поводу конкретного случая заболевания.

"Есть люди, которые испытывали некоторые дисфункции в организме и не знали, что уже подхватили вирус. А есть такие, которые уже некоторое время переносят болезнь бессимптомно", – отметил он.

Сыч уточнил, что облсовет пока работает в штатном режиме, но призвал граждан "максимально ограничить непосредственные деловые контакты с сотрудниками аппарата областного совета".

По информации издания "Курс", ПЦР-тестирование на COVID-19 прошли 36 работников аппарата облсовета, из них положительные результаты – у шести человек.

Скрин Facebook
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в реанимационных отделениях двух опорных больниц Ивано-Франковска не осталось мест для новых больных с коронавирусом.

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