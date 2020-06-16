В Ивано-Франковской области усилили карантин: что запрещено

На Ивано-Франковщине повторно усилили карантинные ограничения. В частности, в области снова закроют спортивные залы и фитнес-центры, а также учреждения культуры.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующее решение было принято 16 июня по итогам внеочередного заседания Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает Ивано-Франковский городской совет в Facebook.

Отметим, что в последние дни в области фиксируют немало случаев инфицирования коронавирусом. В частности, за минувшие сутки диагноз COVID-19 там поставили еще 43 пациентам.

Всего же за время пандемии на Ивано-Франковщине зарегистрировали 1809 заражений коронавирусом, 42 пациентов умерли от болезни, а 706 смогли ее побороть.

Данные по заболеваемости COVID-19 на Ивано-Франковщине/Сайт СНБО

Однако, в связи с ситуацией по заболеваемости COVID-19 в области было решено:

приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров;

приостановить деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м площади помещения, где проводится мероприятие;

разрешить проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв. м.

Скриншот/Facebook Ивано-Франковского городского совета

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 16 июня, в Украине официально подтверждено 32 476 случаев коронавирусной инфекции. Из них 666 были обнаружены за минувшие сутки.