В Ивано-Франковске заявили об открытии школ и садиков, несмотря на "красную" зону

Карина Бондаренко Общество 12:39, 7.09.2020 Обновлено: 12:51, 7.09.2020

В Ивано-Франковске, который находится в "красной" зоне эпидемиологической опасности, с 14 сентября откроют школы и детские садики.

Об этом городской голова Руслан Марцинкив сообщил в своем обращении на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В следующий понедельник, несмотря на решение Киева, наши дети пойдут в детские сады и школы", – сказал он.

Марцинкив подчеркнул, что решение приняли на сессии городского совета.

Оперативно про стан справ || 7.09.2020

Опубликовано Русланом Марцінківом Воскресенье, 6 сентября 2020 г.

Ранее OBOZREVATEL писал, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отказался останавливать общественный транспорт, несмотря на то, что город попал в "красную" зону карантина.

А под стенами Ивано-Франковской облгосадминистрации сотни местных жителей вышли на митинг против новых карантинных ограничений.

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