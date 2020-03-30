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31 марта • обновлено в 01:38
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В Ивано-Франковске за раз обнаружили 57 человек с коронавирусом

1.4т
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В Ивано-Франковске после экспресс-тестирования в больницах было обнаружено 57 человек с коронавирусом.

Как сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеообращении в Facebook, медицинские учреждения проверили пациентов, которые поступили с пневмонией.

"154 человека находится с пневмонией. Проведено 150 быстрых тестов и обнаружено 57 позитивных результатов. Из них 37 в центральной городской клинической больнице и 20 случаев в городской клинической больнице №1", – рассказал он.

"Из них уже 43 передано на полимеразную-цепную реакцию (ПЦР) в соответствующую лабораторию", – добавил мэр.

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Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 30 марта количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 548 человек. 13 из них скончались. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Киеве, а также Киевской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черкасской и Винницкой областях.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Ивано-Франковск
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