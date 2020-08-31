В Ивано-Франковске восстали против усиления карантина: "красную" зону обжалуют в суде. Фото

В Ивано-Франковске восстали против усилинения карантина. Коллаж

Под стенами Ивано-Франковской облгосадминистрации 31 августа сотни местных жителей вышли на митинг против новых карантинных ограничений.

Они против внесения города в "красную" зону, сообщает "Типовий Франківськ" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Основное требование горожан – открыть все магазины, заведения питания, школы и детские садики, а также запустить общественный транспорт в обычном режиме.

Активисты говорят, что усиление карантина оставит многих без работы и соответственно без зарплаты.

Протест против усиления карантина в Ивано-Франковске. Типовий Франківськ

Под ОГА вышли сотни местных жителей. Типовий Франківськ

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook заявил, что городской совет намерен обжаловать и отменить постановление Кабинета министров Украины, которое устанавливает разделение страны на карантинные зоны. По его словам, оно противоречит интересам города.

Он подчеркнул, что иск будут подавать, руководствуясь решением Конституционного суда Украины. Ранее он признал, что установление Кабмином карантинных ограничений противоречит законам Украины, поскольку такое решение должна принимать исключительно Верховная Рада.

Люди требовали отменить усиление карантина. Типовий Франківськ

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Люди требуют пустить детей в школу . Типовий Франківськ

"Это дает основания городскому совету Ивано-Франковска обратиться с иском в суд и отменить постановление Кабмина, которым объявлена красная зона. В частности это будет иск в киевский окружной административный суд", – заявил он.

Отметим, в "красную" зону попал Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя Ивано-Франковской области, а также Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отказался останавливать общественный транспорт, несмотря на то, что город попал в "красную" зону карантина.

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