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2 апреля • обновлено в 16:26
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Пневмонию нашли уже при вскрытии: появились детали смерти третьей женщины в роддоме Ивано-Франковска

1.1т
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Третья женщина, которая умерла 1 апреля в городском перинатальном центра Ивано-Франковска, на вид была совершенно здорова. Сначала версию о коронавирусе медики отбросили.

Об этом сообщил OBOZREVATEL зам Департамента здравоохранения областной администрации Владимир Чемный. "Насколько я знаю, женщина умерла внезапно, у нее произошла остановка сердца. Но анализы переданы в лабораторию для проверки на коронавирус", – сказал он.

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Как пояснили в городской администрации, женщина якобы была здорова, однако у нее внезапно остановилось сердце. Ей проводили реанимацию, но спасти не удалось. Тут же провели кесарево и спасли ребенка.

Пневмонию нашли уже при вскрытии: детали смерти еще одной женщины в роддоме Ивано-Франковска

Сначала никто не не подозревал коронавирус и даже мэр города сообщил, что это не COVID-19.

Но при вскрытии заподозрили коронавирус, поскольку у роженицы оказалось двустороннее воспаление легких. Сейчас все ждут результатов анализа.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • В Ивано-Франковске у роженицы, которая накануне умерла после того, как у нее резко поднялась температура, подтвердился коронавирус. При этом результаты на наличие коронавируса у ее ребенка еще ждут.

  • В Ивано-Франковской области коронавирусом COVID-19 заболели 65 человек, из которых пятеро умерли.

  • В среду, 1 апреля, в Ивано-Франковском городском роддоме умерла третья за три дня женщина. Как сообщил в Facebook мэр города Руслан Марцинкив, коронавирус как причину смерти в этом случае исключили.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
вирус беременность
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