Пневмонию нашли уже при вскрытии: появились детали смерти третьей женщины в роддоме Ивано-Франковска

Третья женщина, которая умерла 1 апреля в городском перинатальном центра Ивано-Франковска, на вид была совершенно здорова. Сначала версию о коронавирусе медики отбросили.

Об этом сообщил OBOZREVATEL зам Департамента здравоохранения областной администрации Владимир Чемный. "Насколько я знаю, женщина умерла внезапно, у нее произошла остановка сердца. Но анализы переданы в лабораторию для проверки на коронавирус", – сказал он.

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Как пояснили в городской администрации, женщина якобы была здорова, однако у нее внезапно остановилось сердце. Ей проводили реанимацию, но спасти не удалось. Тут же провели кесарево и спасли ребенка.

Сначала никто не не подозревал коронавирус и даже мэр города сообщил, что это не COVID-19.

Но при вскрытии заподозрили коронавирус, поскольку у роженицы оказалось двустороннее воспаление легких. Сейчас все ждут результатов анализа.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В Ивано-Франковске у роженицы, которая накануне умерла после того, как у нее резко поднялась температура, подтвердился коронавирус. При этом результаты на наличие коронавируса у ее ребенка еще ждут.

В Ивано-Франковской области коронавирусом COVID-19 заболели 65 человек, из которых пятеро умерли.

В среду, 1 апреля, в Ивано-Франковском городском роддоме умерла третья за три дня женщина. Как сообщил в Facebook мэр города Руслан Марцинкив, коронавирус как причину смерти в этом случае исключили.

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