В Ивано-Франковске умерла учительница, не дождавшись теста на COVID-19

В Ивано-Франковске умерла 62-летняя учительница истории лицея №10 Ивано-Франковского городского совета Мария Бойчук. У женщины была диагностирована пневмония.

О трагедии написали на официальной странице учебного заведения в Facebook. "Светлая память нашей коллеге Бойчук Марии Петровне. Пусть спит спокойно, а Господь дарует ее душе Царство Небесное", – говорится в некрологе.

Как отмечает "Галка", директор лицея №10 Руслан Куриндаш рассказал, что педагог с двусторонним воспалением легких попала в больницу, однако официального подтверждения, что у нее была коронавирусная инфекция, до сих пор нет.

"Я не получал от родных официальных документов, что она имела подтвержденный COVID-19. Тест должен был быть готов как раз 2 ноября, но она умерла. С 23 октября она не контактировала с детьми, потому что тогда были выборы и мы не учились в школе", – сказал директор лицея.

В Ивано-Франковске от пневмонии умерла учительница Мария Бойчук. "Галка"

Куриндаш также отметил, что в учебном заведении постоянно проводят уборку в соответствии с карантинными требованиями, всем учителям меряют температуру, а уроки они ведут в масках и щитках.

Однако некоторые родители учеников младшей школы из-за смертельного инцидента хотят, чтобы их дети тоже пошли на дистанционное обучение. Учителя, со своей стороны, утверждают, что в этом нет необходимости.

"Дети у нас ходят в две смены. 1-2 классы утром, а 3-4 классы уже соответственно во вторую смену. Если же родители хотят на дистанционное обучение, то им нужно обратиться ко мне, и если это будет целый класс – тогда уже будем рассматривать какие-то варианты", – сказал директор лицея.

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