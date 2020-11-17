Мэр Ивано-Франковска решил провести рождественскую ярмарку в карантин: реакция украинцев

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что рождественская ярмарка в городе "должна" состояться несмотря на пандемию COVID-19.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook 17 ноября. Подписчики неоднозначно отреагировали на такое решение.

Марцинкив также признался, что на оперативном совещании дал указание найти способ, как обойти рекомендации правительства и "законно провести" мероприятие.

Он уверяет, что праздничную ярмарку проведут "с соблюдением всех норм и ограничений, чтобы это было максимально безопасно".

Причиной такого решения Марцинкив назвал экономическую ситуацию. "Надо давать возможность заработать какую-то копейку, чтобы прокормить семьи", – написал он.

Отметим, мнения подписчиков мэра в комментариях под его постом разделились. Некоторые поддержали проведение массового мероприятия в карантин, другие выступили против.

Одна из пользовательниц сети, которой понравилась идея проведения ярмарки, указала, что в период пандемии городскому бюджету стоило бы сэкономить деньги.

"Если так решили, то натягивайте маски по глаза, берегитесь", – написала другая комментаторка.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины планирует ввести электронную систему отслеживания контактов с обязательным сканированием QR-кодов при посещении различных заведений, как кафе или ТЦ.