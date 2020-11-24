В Ивано-Франковске после месячной борьбы с COVID-19 умер врач. Фото

В Ивано-Франковске в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончался врач Юрий Артиш.

Как сообщается на странице областной больницы в Facebook, он боролся с инфекцией на протяжение месяца (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам медицинского директора Андрея Яворского, последние две недели Артиш находился на искусственной вентиляции легких.

"На прошлой неделе его состояние значительно улучшилось, и все думали, что болезнь уже позади", – отметил он.

Во вторник, 24 ноября, в храме Святых Кирилла и Мефодия в селе Криховцы состоялась панихида. Похоронят врача 25 ноября.

С 2003 года Артиш преподавал на кафедре патаномии Ивано-Франковского национального медицинского университета.

С 2019 года он работал в патолого-анатомическом отделении областной клинической больницы.

"Его работа всегда была напряженной. Он занимался вопросом прижизненной диагностики и ежедневно контактировал с людьми, которым озвучивал не всегда утешительные диагнозы. Он делал это взвешенно и проверял самые мелкие детали, чтобы не ошибиться. В этом он был примером для всех нас", – отметил Яворский.

Коллеги выразили соболезнование близким Артиша, а также его родителям и двум детям.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября в Ривненской области от осложнений после заражения коронавирусом умер врач-отоларинголог детской областной больницы Анатолий Федорович Филоник.