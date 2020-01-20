В Ивано-Франковске попрощались с 24-летней бортпроводницей МАУ. Трогательные фото и видео

В Ивано-Франковске сотни людей вышли на площадь попрощаться с погибшей в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегенаром бортпроводницей Марией Микитюк.
Прощание с девушкой произошло в местном Доме Скорби, передает местное издание "Галка" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).
Затем гроб с телом перевезут в родное село Марии Старые Кривотулы, где ее и похоронят.
В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк
24-летняя Мария Микитюк из Прикарпатья была бортпроводницей на самолете МАУ. Девушка – единственный ребенок в семье. Она закончила Национальный авиационный университет в 2018 году. В следующем году Мария планировала свадьбу.
Мария Микитюк
В одной из своих последних сториз в Instagram она писала о любви к родному городу.
"Некий блогер. 23 страны, никакой полезной информации под фото", – характеризовала себя Мария.
В то же время под одним из последних фото девушки ее подписчики отмечают, что она была позитивным человеком, и выражают слова соболезнования ее родным и близким.
Напомним, вчера тела 11 украинцев, погибших после сбития самолета МАУ под Тегераном, вернули из Ирана в Украину.
В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк
galka.if.ua
Девушку похоронят в родном селе Старые Кривотулы
galka.if.ua
На прощание пришли более сотни человек
galka.if.ua
Прощание состоялось в Доме скорби
galka.if.ua
Марии Микитюк было 24 года
galka.if.ua
В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк
galka.if.ua
На прощание пришли более сотни человек
galka.if.ua
На прощание пришли более сотни человек
galka.if.ua
В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк
galka.if.ua
В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк
galka.if.ua
В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк
galka.if.ua
В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк
galka.if.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили только 10 января. Через неделю стало известно, как Иран мешал расследованию украинцев. Также выяснилось, что на месте трагедии были замечены мародеры, которые разбирали вещи погибших пассажиров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Президент страны Хасан Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Он сообщил, что страна выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
19 января в аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился борт с телами 11 украинский – 9 членов экипажа и 2 пассажира, которые погибли в авиакатастрофе.
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