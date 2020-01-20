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20 января • обновлено в 12:44
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В Ивано-Франковске попрощались с 24-летней бортпроводницей МАУ. Трогательные фото и видео

1.4т
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В Ивано-Франковске сотни людей вышли на площадь попрощаться с погибшей в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегенаром бортпроводницей Марией Микитюк.

Прощание с девушкой произошло в местном Доме Скорби, передает местное издание "Галка" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).

Затем гроб с телом перевезут в родное село Марии Старые Кривотулы, где ее и похоронят.

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк

24-летняя Мария Микитюк из Прикарпатья была бортпроводницей на самолете МАУ. Девушка – единственный ребенок в семье. Она закончила Национальный авиационный университет в 2018 году. В следующем году Мария планировала свадьбу.

Мария Микитюк

Мария Микитюк

В одной из своих последних сториз в Instagram она писала о любви к родному городу.

"Некий блогер. 23 страны, никакой полезной информации под фото", – характеризовала себя Мария.

В то же время под одним из последних фото девушки ее подписчики отмечают, что она была позитивным человеком, и выражают слова соболезнования ее родным и близким.

Напомним, вчера тела 11 украинцев, погибших после сбития самолета МАУ под Тегераном, вернули из Ирана в Украину.

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк

galka.if.ua

Девушку похоронят в родном селе Старые Кривотулы

Девушку похоронят в родном селе Старые Кривотулы

galka.if.ua

На прощание пришли более сотни человек

На прощание пришли более сотни человек

galka.if.ua

Прощание состоялось в Доме скорби

Прощание состоялось в Доме скорби

galka.if.ua

Марии Микитюк было 24 года

Марии Микитюк было 24 года

galka.if.ua

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк

galka.if.ua

На прощание пришли более сотни человек

На прощание пришли более сотни человек

galka.if.ua

На прощание пришли более сотни человек

На прощание пришли более сотни человек

galka.if.ua

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк

galka.if.ua

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк

galka.if.ua

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк

galka.if.ua

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк

galka.if.ua

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина Ивано-Франковск
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