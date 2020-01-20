В Ивано-Франковске попрощались с 24-летней бортпроводницей МАУ. Трогательные фото и видео

В Ивано-Франковске сотни людей вышли на площадь попрощаться с погибшей в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегенаром бортпроводницей Марией Микитюк.

Прощание с девушкой произошло в местном Доме Скорби, передает местное издание "Галка" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).

Затем гроб с телом перевезут в родное село Марии Старые Кривотулы, где ее и похоронят.

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк

24-летняя Мария Микитюк из Прикарпатья была бортпроводницей на самолете МАУ. Девушка – единственный ребенок в семье. Она закончила Национальный авиационный университет в 2018 году. В следующем году Мария планировала свадьбу.

Мария Микитюк

В одной из своих последних сториз в Instagram она писала о любви к родному городу.

"Некий блогер. 23 страны, никакой полезной информации под фото", – характеризовала себя Мария.

В то же время под одним из последних фото девушки ее подписчики отмечают, что она была позитивным человеком, и выражают слова соболезнования ее родным и близким.

Напомним, вчера тела 11 украинцев, погибших после сбития самолета МАУ под Тегераном, вернули из Ирана в Украину.

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк galka.if.ua

Девушку похоронят в родном селе Старые Кривотулы galka.if.ua

На прощание пришли более сотни человек galka.if.ua

Прощание состоялось в Доме скорби galka.if.ua

Марии Микитюк было 24 года galka.if.ua

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк galka.if.ua

На прощание пришли более сотни человек galka.if.ua

На прощание пришли более сотни человек galka.if.ua

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк galka.if.ua

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк galka.if.ua

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк galka.if.ua

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк galka.if.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 января в аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился борт с телами 11 украинский – 9 членов экипажа и 2 пассажира, которые погибли в авиакатастрофе.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!