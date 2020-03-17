Главная Новости
17 марта • обновлено в 11:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Ивано-Франковске полностью остановят работу транспорта из-за карантина

Читать материал на украинском

С четверга, 19 марта, в Ивано-Франковске полностью остановит работу весь общественный транспорт в связи с карантином из-за коронавируса.

Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив. Соответствующее обращение к жителям он опубликовал на своей странице в Facebook.

Чиновник подчеркнул, что по распоряжению Кабмина и местных властей, с 17 марта в городе будет действовать тотальный карантин, когда закрываются все учреждения, кроме магазинов, аптек и заправок.

Мэр Ивано-Франковска заявил об ограничении транспортной перевозки по городу

Мэр Ивано-Франковска заявил об ограничении транспортной перевозки по городу

В то же время добавил, что сейчас вопрос стоит в более жестком ограничении и запрете транспортных сообщений, в том числе межобластных и междугородних.

"Выпуск транспорта в нашем городе уже с сегодняшнего дня сокращен на 40%. А с этого четверга движение транспорта будет приостановлено согласно постановлению Кабмина!" – написал мэр.

Он призвал жителей как можно серьезнее отнестись ко всем ограничительным мерам. В частности, это касается запрета массовых скоплений людей, проведения развлекательных и рекламных мероприятий и т. д.

"А также серьезно отнестись к посменной или дистанционной работе сотрудников. В первую очередь, призываю каждого сохранять здравый смысл, не поддаваться на разного рода манипуляции. Цените и берегите свое здоровье!" – подытожил Марцинкив.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек, в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Ивано-Франковск
Тег
транспорт
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Выпуск транспорта сокращён на 40%. Наверно надо бы увеличить выпуск транспорта на 40%, чтобы была мЕньшая наполняемость и люди в транспорте не стояли вплотную друг к другу. Но этого не будет. Такое было бы возможно, если бы транспорт был коммунальный, а так - это капитализм, сэр. Никто в убыток работать не будет
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги