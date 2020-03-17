В Ивано-Франковске полностью остановят работу транспорта из-за карантина

С четверга, 19 марта, в Ивано-Франковске полностью остановит работу весь общественный транспорт в связи с карантином из-за коронавируса.

Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив. Соответствующее обращение к жителям он опубликовал на своей странице в Facebook.

Чиновник подчеркнул, что по распоряжению Кабмина и местных властей, с 17 марта в городе будет действовать тотальный карантин, когда закрываются все учреждения, кроме магазинов, аптек и заправок.

Мэр Ивано-Франковска заявил об ограничении транспортной перевозки по городу

В то же время добавил, что сейчас вопрос стоит в более жестком ограничении и запрете транспортных сообщений, в том числе межобластных и междугородних.

"Выпуск транспорта в нашем городе уже с сегодняшнего дня сокращен на 40%. А с этого четверга движение транспорта будет приостановлено согласно постановлению Кабмина!" – написал мэр.

Он призвал жителей как можно серьезнее отнестись ко всем ограничительным мерам. В частности, это касается запрета массовых скоплений людей, проведения развлекательных и рекламных мероприятий и т. д.

"А также серьезно отнестись к посменной или дистанционной работе сотрудников. В первую очередь, призываю каждого сохранять здравый смысл, не поддаваться на разного рода манипуляции. Цените и берегите свое здоровье!" – подытожил Марцинкив.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек, в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

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