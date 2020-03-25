В Украине зафиксирована пятая официальная смерть от коронавируса.

Как сообщил Минздрав вечером в среду, 25 марта, в Ивано-Франковске скончалась женщина.

"23 марта вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она скончалась за сутки. Инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти", – сказано в сообщении.

Муж женщины также находится в больнице, его состояние средней степени тяжести.

Отметим, недавно в Ивано-Франковской области умерли еще три человека с подозрением на коронавирус. Однако официально Минздрав подтвердил лишь две смерти от COVID-19.

Также накануне в Сумской области представители власти заявили о смерти от инфекции 76-летней женщины. Она является шестой, но не подтвержденной Минздравом жертвой в Украине.

На Прикарпатье от коронавируса умерла еще одна женщина

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на вечер 25 марта в Украине официально подтверждены 145 случаев коронавируса COVID-19. Больше всего заболевших в Киевской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

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