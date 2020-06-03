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3 июня • обновлено в 18:11
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В Ивано-Франковске от COVID-19 за сутки скончались пять человек

1.6т
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В Ивано-Франковске на протяжение минувших суток зафиксировано пять летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

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Мэр города Руслан Марцинкив на брифинге 3 июня заявил, что такое количество является очень большим, передает "Курс".

В Ивано-Франковске от COVID-19 за сутки скончались пять человек

"За сутки умерли пять человек, это чрезвычайно много", – сказал он.

Двое мужчин (60 и 81 год) скончались в Центральной городской клинической больнице, 75-летняя женщина в Государственной клинической больнице №1, еще один летальный случай в Областной инфекционной больнице.

Всего с начала эпидемии в городе COVID-19 подтвердили у 441 человек, умерли 37.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки в Украине от коронавируса скончались 8 человек. Общее количество летальных случаев по стране достигло 735 человек.

Заболели 24 823 человека, из которых выздоровели 10 440. В Ивано-Франковской области было зафиксировано 1465 случаев (862 выздоровели).

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Автор
Юрий Сергиенко
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Общество

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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

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