В Ивано-Франковске от COVID-19 умер профессор

В Ивано-Франковске из-за осложнений от коронавируса (COVID-19) умер профессор местного вуза Владимир Костышин.

Ученый был заведующим кафедрой электроэнергетики, электротехники и электромеханики Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, сообщает страница в Facebook Института архитектуры, строительства и энергетики.

"В это трудно поверить и невозможно понять, но случилось непоправимое. На 63-м году жизни оборвалась жизнь нашего коллеги и просто хорошего, порядочного, отзывчивого человека. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Владимира Степановича", – говорится в сообщении.

Владимир Костышин окончил Ивано-Франковский институте нефти и газа, где и продолжил работать. Он занимал должности инженера, ассистента и доцента. В 1990 году получил звание доцента, а профессора – в 2004 году.

Владимир Костышин

Костышин был награжден грамотами Министерства образования и науки Украины (2007) и Верховной Рады Украины (2011), медалью "За заслуги перед Прикарпатьем" (2018). Заслуженный энергетик Украины (2018).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске от COVID-19 умер бывший глава инфекционной больницы.