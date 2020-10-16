В Ивано-Франковске от COVID-19 умер экс-глава инфекционной больницы

В Ивано-Франковске 16 октября от коронавируса COVID-19 скончался бывший глава областного комитета профсоюза медицинских работников и главный врач областной клинической инфекционной больницы в 1986-1992 годах Григорий Василашко.

Об этом написали на странице Facebook КНП Ивано-Франковская областная клиническая больница. В некрологе отметили, что мужчине был 81 год.

"Коварный китайский вирус COVID-19 забрал у семьи отца, дедушку, а у нас бывшего коллегу. Коллектив КНП Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница выражает искренние соболезнования родным и близким покойного Григория Даниловича. Пусть Господь дарует вечную жизнь в Царстве Небесном. Вечная память", – написали коллеги Василашко.

Медики отметили, что запомнили его уравновешенным, улыбчивым и всегда полным надежды на лучшее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Почаеве на Тернопольщине от пневмонии умер врач Иван Венжинович. Именно его портрет появился на билборде с надписью "Спасибо за жизнь!" Коллеги медика рассказали, что он просто сгорел, хотя тест коронавирус не подтвердил.