В Ивано-Франковске мужчина упал в кому после перелома: появились новые данные о трагедии

В медицинском учреждении Ивано-Франковска, в котором 34-летний Олег Якуц лежит в коме вот уже две недели после операции на переломленной руке, врачи назвали предварительную причину случившегося.

Врач-анестезиолог, на которого родные мужчины подали заявление в полицию по подозрению в халатности, сейчас находится в отпуске. Его коллеги уверяют: во время операции никаких осложнений не было, все делали по протоколу, пишет ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницк до конця).

Почти две недели франковчанин находится в коме после операции на руке Коллаж

"Операция была проведена планово. Пациент обследовался четыре дня в нашей клинике. Выполнена согласно протоколам. Никаких осложнений во время операции не было", – сказал врач Виталий Гуцуляк.

Как утверждают медики, не знают, что пошло не так.

"Основой является гипоксия головного мозга. Откуда она взялась, мы до конца не можем установить. Мы сходимся на том и консультируемся со специалистами, что гипоксия могла быть на введение какого-то средника, возможно, это была неконтролируемая гипогликемия во время, при подготовке к операции", – поделился своими соображениями главный врач Ивано-Франковской городской больницы №1 Тарас Василик.

Олег Якуц с супругой Facebook Иванны Якуц

В семье Олега двое маленьких детей Facebook Иванны Якуц

Как сообщал OBOZREVATEL, франковчанин Олег Якуц повредил руку, катаясь с ребенком на горке. В больнице сказали, что перелом не простой и придется делать операцию.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся