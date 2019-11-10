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10 ноября • обновлено в 10:20
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В Ивано-Франковске мужчина упал в кому после перелома: появились новые данные о трагедии

1.4т Читать материал на украинском

В медицинском учреждении Ивано-Франковска, в котором 34-летний Олег Якуц лежит в коме вот уже две недели после операции на переломленной руке, врачи назвали предварительную причину случившегося.

Врач-анестезиолог, на которого родные мужчины подали заявление в полицию по подозрению в халатности, сейчас находится в отпуске. Его коллеги уверяют: во время операции никаких осложнений не было, все делали по протоколу, пишет ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницк до конця).

Почти две недели франковчанин находится в коме после операции на руке

Почти две недели франковчанин находится в коме после операции на руке

Коллаж

"Операция была проведена планово. Пациент обследовался четыре дня в нашей клинике. Выполнена согласно протоколам. Никаких осложнений во время операции не было", – сказал врач Виталий Гуцуляк.

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Как утверждают медики, не знают, что пошло не так.

"Основой является гипоксия головного мозга. Откуда она взялась, мы до конца не можем установить. Мы сходимся на том и консультируемся со специалистами, что гипоксия могла быть на введение какого-то средника, возможно, это была неконтролируемая гипогликемия во время, при подготовке к операции", – поделился своими соображениями главный врач Ивано-Франковской городской больницы №1 Тарас Василик.

Олег Якуц с супругой

Олег Якуц с супругой

Facebook Иванны Якуц

В семье Олега двое маленьких детей

В семье Олега двое маленьких детей

Facebook Иванны Якуц

Как сообщал OBOZREVATEL, франковчанин Олег Якуц повредил руку, катаясь с ребенком на горке. В больнице сказали, что перелом не простой и придется делать операцию.

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Место
Украина Ивано-Франковск
Тег
врачебная ошибка
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Упал"??? В кому? Ну вы, селяне, даёте, ёпт-ть, стране угля ...
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