В Ивано-Франковске подтвердили еще 3 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

Как сообщил городской голова Руслан Марцинкив в прямом эфире на Facebook, все они контактные лица 56-летней женщины, которая умерла.

"Вчера вечером мы узнали о еще 3 дополнительных подтвержденных случая коронавируса. В частности эти три человека из города Ивано-Франковска. Они являются контактными лицами женщины, которая умерла", – отметил Марцинкив.

В Ивано-Франковске коронавирусом заболели еще три человека Вести

Он добавил, что они в удовлетворительном состоянии. По его словам, в Ивано-Франковской области нет тяжелобольных.

Напомним, по состоянию на 22 марта коронавирусом в Украине заразились 73 человека. За сутки обнаружили еще 26 инфицированных. Еще один случай ранее был зафиксирован во временно оккупированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что от коронавируса в Украине вылечились 8 человек, но, как выяснилось, ошиблись.

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