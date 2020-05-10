В Ивано-Франковске коронавирус убил главврача скорой: число умерших украинских медиков перевалило за 20

В воскресенье, 10 мая, от коронавируса умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк. Общее количество украинских медиков, скончавшихся от COVID-19, достигло 21 человека.

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Как сообщил в Facebook глава профсоюза станции скорой помощи Богдан Венник, Ковалюк умер на 58 году жизни.

От коронавируса умер главврач станции скорой помощи

Точную причину смерти он не назвал. Однако 4 мая мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что Ковалюк находится в тяжелом состоянии, у него диагностировали коронавирус.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на утреннем брифинге сообщил, что всего в стране заразились 2964 медика, 21 из них умер.

Только за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 110 медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницком от коронавируса скончались два брата-врача. Медики, которые знали этих врачей, рассказали о случившемся.

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