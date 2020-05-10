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10 мая • обновлено в 14:27
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В Ивано-Франковске коронавирус убил главврача скорой: число умерших украинских медиков перевалило за 20

1.4т
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В воскресенье, 10 мая, от коронавируса умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк. Общее количество украинских медиков, скончавшихся от COVID-19, достигло 21 человека.

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Как сообщил в Facebook глава профсоюза станции скорой помощи Богдан Венник, Ковалюк умер на 58 году жизни.

От коронавируса умер главврач станции скорой помощи

От коронавируса умер главврач станции скорой помощи

Точную причину смерти он не назвал. Однако 4 мая мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что Ковалюк находится в тяжелом состоянии, у него диагностировали коронавирус.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на утреннем брифинге сообщил, что всего в стране заразились 2964 медика, 21 из них умер.

Только за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 110 медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницком от коронавируса скончались два брата-врача. Медики, которые знали этих врачей, рассказали о случившемся.

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Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
Министерство здравоохранения смерть медики вирус
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