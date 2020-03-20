В Ивано-Франковске коронавирус проверяют у 15 человек: в городе усилили карантин

В Ивано-Франковске еще 15 человек проверяют на наличие коронавируса COVID-19.

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Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Руслан Марцинкив. Он напомнил, что 19 марта в городе умерла женщина, которая была больна коронавирусом. Из-за этого, по словам Марцинкива, в городе вынуждены ввести более жесткие карантинные мероприятия.

Он обратился к правительству и к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ввести чрезвычайное положение в Украине с привлечением правоохранителей и Нацгвардии.

В Ивано-Франковске коронавирус проверяют у 15 человек украинская правда

Он отметил, что с 20 марта в Ивано-Франковске полиция будет штрафовать людей – от 17 тысяч гривен для физических лиц и от 34 тысяч для юридических.

"Обращаемся к руководству заведений: в магазины, аптеки, на рынки, допускать не больше десяти человек, которые должны сохранять дистанцию не менее 2 метров. Закрыть рынки, мы, к сожалению, не можем. Обращаемся в Антимонопольный комитет, чтобы не было спекуляций на лекарствах и продуктах. Держать на контроле уборку улиц, подъездов и т.д.", – отметил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в Украине коронавирусом заболели 26 человек: 15 – в Черновицкой, 2 – в Днепропетровской, 2 – в Киевской, 2 – в Житомирской, 1 – Ивано-Франковской, 1 – в Донецкой областях и 3 – в Киеве.

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