В Ивано-Франковске детсад украсили "гробами": разгорелся скандал

В Ивано-Франковске на территории одного из детских садов ("Вышиванка") сотрудники устроили грядки в форме гроба.

Об этом пишет издание "Фіртка" со ссылкой на местных жителей. Детское учреждение находится на улице Химиков.

"Грядки" сделали из досок и разукрасили их в разные цвета. На них уже успели вырасти лук, капуста, зелень.

Грядки в детсаду "Фіртка"

Мнения франковцев разделились. Одни не видят в этом ничего плохого, главное, "что хоть что-то делают", а дети могут видеть, как растут овощи.

Другие же высмеивают такую ​​композицию и предполагают, что там должно было быть солнце, но "что-то пошло не так".

"Фіртка"

"Фіртка"

Как сообщал OBOZREVATEL, в детсаду "Ласточка" города Мелитополь (Запорожская область) разгорелся скандал. Это произошло на почве того, что перед 9 Мая музыкальный руководитель заставляла детей маршировать под советскую военную песню "Катюша".

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