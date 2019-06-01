ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

В Ивано-Франковске детсад украсили "гробами": разгорелся скандал

1.5тЧитать материал на украинском

В Ивано-Франковске на территории одного из детских садов ("Вышиванка") сотрудники устроили грядки в форме гроба.

Об этом пишет издание "Фіртка" со ссылкой на местных жителей. Детское учреждение находится на улице Химиков.

"Грядки" сделали из досок и разукрасили их в разные цвета. На них уже успели вырасти лук, капуста, зелень.

Новости
"Вывалили царь-п*ську": Соколова разнесла россиян за треш-парад в детсаду

Грядки в детсаду

Грядки в детсаду

"Фіртка"

Мнения франковцев разделились. Одни не видят в этом ничего плохого, главное, "что хоть что-то делают", а дети могут видеть, как растут овощи.

Другие же высмеивают такую ​​композицию и предполагают, что там должно было быть солнце, но "что-то пошло не так".

В Ивано-Франковске детсад украсили "гробами": разгорелся скандал

"Фіртка"

В Ивано-Франковске детсад украсили "гробами": разгорелся скандал

"Фіртка"

Как сообщал OBOZREVATEL, в детсаду "Ласточка" города Мелитополь (Запорожская область) разгорелся скандал. Это произошло на почве того, что перед 9 Мая музыкальный руководитель заставляла детей маршировать под советскую военную песню "Катюша".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
УкраинаИвано-Франковск
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
10
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения