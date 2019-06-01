В Ивано-Франковске детсад украсили "гробами": разгорелся скандал

В Ивано-Франковске на территории одного из детских садов ("Вышиванка") сотрудники устроили грядки в форме гроба.
Об этом пишет издание "Фіртка" со ссылкой на местных жителей. Детское учреждение находится на улице Химиков.
"Грядки" сделали из досок и разукрасили их в разные цвета. На них уже успели вырасти лук, капуста, зелень.
Грядки в детсаду
"Фіртка"
Мнения франковцев разделились. Одни не видят в этом ничего плохого, главное, "что хоть что-то делают", а дети могут видеть, как растут овощи.
Другие же высмеивают такую композицию и предполагают, что там должно было быть солнце, но "что-то пошло не так".
"Фіртка"
"Фіртка"
Как сообщал OBOZREVATEL, в детсаду "Ласточка" города Мелитополь (Запорожская область) разгорелся скандал. Это произошло на почве того, что перед 9 Мая музыкальный руководитель заставляла детей маршировать под советскую военную песню "Катюша".
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