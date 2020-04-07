В Италии застряли 35 украинцев на круизных лайнерах: подробности

По меньшей мере 35 граждан Украины, которые путешествовали по Италии на круизных лайнерах, застряли в этой стране из-за карантина в связи с коронавирусом.

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Среди них как туристы, так и члены экипажей. Сейчас некоторые живут в отеле на изоляции, другие до сих пор остаются на кораблях, рассказал в интервью "Укринформу" Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Итальянской Республике Евгений Перелыгин.

"Были жалобы типа: "Я хочу, чтобы государство меня отправило за свой счет, почему я должен платить?". Или кто-то где-то увидел, что билет стоит 500 евро (хотя мы на сайте постоянно давали ссылки на страницы перевозчиков с ценами – 139-159 евро), и поэтому не полетел. Есть такие, кто решил пересидеть в Италии и через неделю отправиться другим путем. Очень трудно понять логику", – подчеркнул он.

Украинские туристы застряли на круизных лайнерах в Италии

По словам дипломата, те украинцы, которые были в чрезвычайной ситуации, – это, прежде всего, туристы, – уехали, но не все.

"Мы находимся в ежедневном контакте с компанией, которая ими занимается, она оплачивает проживание, даже оплатила чартер, но было уже поздно – Украина уже закрыла границу и не приняла. Сейчас мы думаем, если откроют наземное сообщение, фрахтовать автобусы", – добавил Перелыгин.

Он подчеркнул, что проблема с карантином и закрытием границы возникли именно для таких граждан. В то же время посольство отработало с итальянским правительством все вопросы, касающиеся тех украинцев, которые постоянно проживают в этой стране, но должны ежегодно подавать аппликацию на продление разрешения на жительство. Или тех, кто приехали на три месяца по краткосрочной визой или безвизу, однако тоже не смогли выехать.

Со своей стороны правительство уже издало два распоряжения, что к таким украинцам не будут применяться санкции: сроки переноситься ровно на столько, на сколько был введен карантин, то есть счет уже пошел на второй месяц.

"Была нелегкая задача, чтобы доказать все эти решения правительства к властям на местах. Сейчас мы убеждены, что каждый префект имеет этот специальный декрет МВД, который инициировало МИД, – как обращаться с гражданами, которые превысили срок пребывания", – подытожил Перелыгин.

Как сообщал OBOZREVATEL, четверо украинцев умерли после инфицирования коронавирусом в Италии, еще десятки лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции из-за этого заболевания.

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