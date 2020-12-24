В Италии родственники умерших от COVID-19 требуют от власти 100 млн евро компенсации

В Италии около 500 родственников умерших от коронавируса объявили о судебном иске к властям страны с требованием выплаты 100 млн евро компенсации.

Об этом пишет Corriere Della Sera. Истцы утверждают, что причиной смерти пациентов стали неправильные действия власти.

Инициаторами искового заявления выступили члены комитета "Noi Denunceremo" (с итальянского – "Будем судиться"), представляющего интересы родственников умерших от COVID-19 в городе Бергамо области Ломбардия. Эта территория Италии больше всего пострадала от эпидемии коронавируса.

В заявлении, которое будет рассматривать суд Рима, утверждается, что власти Ломбардии и центральное правительство допустили "серьезные промахи" по противодействию COVID-19. Это привело к "серьезным экономическим и социальным последствиям", говорится в документе.

Ответчиками по иску названы премьер-министр Италии Джузеппе Конте, министр здравоохранения Роберто Сперанца и губернатор области Ломбардия Аттилио Фонтана.

Еще одно расследование действий власти на этой территории во время пандемии уже идет – по иску того же комитета. В его рамках в июне допросили премьера Конте, а в середине декабря – представителя ВОЗ в Италии Франческо Замбона.

Истцы считают власти виновными в слишком позднем введении жесткого карантина в двух городах Ломбардии – Альцано и Нембро. Поэтому от коронавирусной болезни здесь умерли больше людей, чем могло бы, считают они.

Италия в начале пандемии коронавируса первой обнаружила у себя случаи заражения. Она также является наиболее пострадавшей от COVID-19 на континенте.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, на 24 декабря здесь обнаружили 1 991 278 инфицированных, 70 395 человек умерли.

Статистика распространения коронавируса в Италии gisanddata.maps.arcgis.com

Города Альцано и Нембро на карте Италии google.com.ua

Город Бергамо google.com.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что накануне Рождества в Италии ввели строгий локдаун. На всей территории страны действуют правила "красной" зоны с целью сдерживания заражения коронавирусом.

Рождественские запрета вступили в силу 24 декабря и будут актуальны до 6 января, а потом настанут "оранжевые" дни. Так, более строгие правила касаются праздников и дней накануне: 24, 25, 26, 27 и 31 декабря, а также 1, 2, 3, 5 и 6 января. В то же время 28, 29, 30 декабря и 4 января ограничения ослабят.