В Италии рассказали, когда ожидают спад пандемии COVID-19

На этой неделе в Италии ожидается пик пандемии COVID-19 и начало её спада.
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Такую информацию озвучил помощник гендиректора стратегических инициатив Всемирной организации здравоохранения Раньери Гуэрра, передает ANSA.
"Замедление темпов увеличения заражения - это очень позитивный фактор, и в некоторых регионах, я считаю, мы близки к переломной точке кривой, поэтому пик может быть достигнут на этой неделе, а потом он может начать падать", - сказал он.
Раньери Гуэрра
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Также Гуэрра считает, что именно эта неделя и первые дни следующей станут показательными и решающими - именно тогда будет видно результаты мер, которые приняло итальянское правительство 15-20 дней назад.
Как сообщал OBOZREVATEL, американская 20-летняя студентка Джулия Бускалья, которая заразилась коронавирусом в Италии, рассказала о жутких симптомах болезни.
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