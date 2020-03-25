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25 марта • обновлено в 16:31
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В Италии рассказали, когда ожидают спад пандемии COVID-19

1.2т
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На этой неделе в Италии ожидается пик пандемии COVID-19 и начало её спада.

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Такую информацию озвучил помощник гендиректора стратегических инициатив Всемирной организации здравоохранения Раньери Гуэрра, передает ANSA.

"Замедление темпов увеличения заражения - это очень позитивный фактор, и в некоторых регионах, я считаю, мы близки к переломной точке кривой, поэтому пик может быть достигнут на этой неделе, а потом он может начать падать", - сказал он.

Раньери Гуэрра

Раньери Гуэрра

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Также Гуэрра считает, что именно эта неделя и первые дни следующей станут показательными и решающими - именно тогда будет видно результаты мер, которые приняло итальянское правительство 15-20 дней назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская 20-летняя студентка Джулия Бускалья, которая заразилась коронавирусом в Италии, рассказала о жутких симптомах болезни.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Тег
вирус
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