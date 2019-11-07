В Италии провели акцию в поддержку осужденного украинского нацгвардейца Виталия Маркива под водой.

Необычное действо организовал украинец, живущий в Италии, Олег Мылый и выложил соответствующие фото в Facebook. На кадрах видно, что Олег во время дайвинга, развернул перед собой футболку с фотографией Виталия Маркива (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

На футболке было написано: "Солдат Маркив невиновен".

В Италии провели подводную акцию в поддержку Виталия Маркива

В самой подписи к посту, украинец отметил, что смог сообщить о деле Виталия даже под водой.

Как стало известно ранее, Министерство внутренних дел Украины планирует обратиться к известным в Италии украинским звездам эстрады и спорта для поддержки и объективного информирования итальянцев относительно невиновности нацгвардийца Виталия Маркива в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле.

В Италии провели подводную акцию в поддержку Виталия Маркива Facebook \ Олег Мылый

В Италии провели подводную акцию в поддержку Виталия Маркива Facebook \ Олег Мылый

В Италии провели подводную акцию в поддержку Виталия Маркива Facebook \ Олег Мылый

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Марков.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вицепремьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда в ВСУ на горе Карачун, из которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

Защита Маркива намерена подать апелляцию уже в 20-х числах ноября.

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