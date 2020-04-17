На территории итальянского города Апеннин будет функционировать специальное приложение, для отслеживания контактов, которое необходимо для контроля распространения коронавируса.

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Рабочее название приложения дословно переводится "Имеющие иммунитет" (Immuni) и одобрено итальянским правительством, передает La Repubblica.

Программа загружается на телефон добровольно. Работает она следующим образом: при помощи Bluetooth можно обнаружить близость между двумя смартфонами в пределах одного метра и проследить все встречи человека с инфицированными Covid-19 (анонимная база зараженных будет хранится на сервере). Это поможет отследить и изолировать потенциального зараженного.

Несмотря на то, что пользование программой добровольное, при прохождении тестирования на коронавирус, врач должен уточнять о его наличии и снабдить пациента специально сгенерированным кодом.

В Италии разработали приложение против распространения коронавируса pixabay

Если программа отследит, что вы были в близком контакте с зараженным, вам придет уведомление на телефон.

Вторая функция приложения Immuni – это клинический дневник, в котором у каждого пользователя запросят информацию: возраст, пол, наличие предыдущих заболеваний и прием лекарств.

Ожидается, что пользу приложение принесет в том случае, если его скачают 60 процентов населения Апеннин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании заявили, что создание вакцины против коронавируса займет много месяцев, и нет никаких гарантий, что она сработает.