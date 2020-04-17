Главная Новости
17 апреля • обновлено в 22:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Италии придумали как вычислять потенциальных больных коронавирусом

200
Читать материал на украинском

На территории итальянского города Апеннин будет функционировать специальное приложение, для отслеживания контактов, которое необходимо для контроля распространения коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Рабочее название приложения дословно переводится "Имеющие иммунитет" (Immuni) и одобрено итальянским правительством, передает La Repubblica.

Программа загружается на телефон добровольно. Работает она следующим образом: при помощи Bluetooth можно обнаружить близость между двумя смартфонами в пределах одного метра и проследить все встречи человека с инфицированными Covid-19 (анонимная база зараженных будет хранится на сервере). Это поможет отследить и изолировать потенциального зараженного.

Несмотря на то, что пользование программой добровольное, при прохождении тестирования на коронавирус, врач должен уточнять о его наличии и снабдить пациента специально сгенерированным кодом.

В Италии разработали приложение против распространения коронавируса

В Италии разработали приложение против распространения коронавируса

pixabay

Если программа отследит, что вы были в близком контакте с зараженным, вам придет уведомление на телефон.

Вторая функция приложения Immuni – это клинический дневник, в котором у каждого пользователя запросят информацию: возраст, пол, наличие предыдущих заболеваний и прием лекарств.

Ожидается, что пользу приложение принесет в том случае, если его скачают 60 процентов населения Апеннин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании заявили, что создание вакцины против коронавируса займет много месяцев, и нет никаких гарантий, что она сработает.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Италия
Теги
мобильный телефон карантин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2,2 миллионов человек, погибли – более 150 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги