В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество больных

В Италии за сутки, 24 ноября, умерли 853 пациента, инфицированных коронавирусом, – это стало наибольшим суточным показателем смертности в стране с конца марта.

Днем ранее было зафиксировало на 200 смертей меньше, пишет Ansa со ссылкой на итальянское министерство здравоохранения. При этом медики заявили о признаках тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19.

Этот вывод основан на том, что за 23 ноября в стране провели 188 659 тестов против 149 тыс., сделанных днем раньше, и уровень позитивных тестов в обоих случаях был практически одинаковым.

Индекс распространения в настоящее время равен 1,2 и продолжает снижаться, заявили в минздраве Италии. На протяжении двух недель он держался на уровне 1,7, затем опустился до 1,4.

По мнению министра здравоохранения Роберто Сперанца, это указывает на правильное направление движения страны на пути к преодолению эпидемии.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Италии на рождественские праздники закроют лыжные трассы для туристов. Это связано с COVID-19. В стране ожидают третью волну пандемии и поэтому не могут позволить возобновить "лыжные" каникулы. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал европейских лидеров к "европейской координации" в этой ситуации.