В Италии от коронавируса умерли четверо украинцев, еще десятки борются с болезнью

Четверо украинский умерли после инфицирования коронавирусом в Италии, еще десятки лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции из-за этого заболевания.

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Об этом в интервью "Укринформу" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Итальянской Республике Евгений Перелыгин. По его словам, ситуация с нашими земляками, которые живут там, может быть значительно хуже.

"У нас есть 4 подтвержденных смертных случая. К нам обращались родственники, и мы с ними работаем относительно того, как доставить прах", – сказал дипломат.

В Италии от коронавируса умерли четверо украинцев

Он подчеркнул, что в демократической европейской стране работает защита персональных данных. Поэтому даже посольство получает информацию только тогда, когда человек дает разрешение на информирование органов о своем пребывании, например, в госпитале или даже тюрьме. Или же если человек сам обратился в посольство, консульство.

"Неформально знаю, хотя не могу распространять эти данные, есть десятки украинцев, находящихся или на принудительном карантине, или в госпитале в интенсивной терапии. Одна наша гражданка выздоровела после терапии", – добавил Перелыгин.

Он отметил, что фамилия, пол или возраст таких украинцев могут быть переданы посольству, только если человек или его родственники попросят об этом. Дипведомство же подключается, если нужна помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, который в частности предусматривает отправку украинских медиков для помощи итальянским коллегам в борьбе с пандемией COVID-19.

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