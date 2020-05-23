COVID-19 может вызывать побочный эффект в виде сильного воспаления щитовидной железы, называемого подострым тиреоидитом.

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Как сообщает The Economic Times, отклонение обнаружили исследователи из Пизанского университета. Они обследовали 18-летнюю пациентку из Италии, которая после выздоровления от COVID-19 снова пожаловалась на ухудшение самочувствия. У неё начались боли в шее и гортани, поднялась температура и сбился ритм сердца. Обследование показало, что у неё воспалилась щитовидная железа, хотя за месяц до этого всё было в порядке.

Профессор Франческо Латрофа отметил, что COVID-19 и это заболевание связаны – оно возникло в качестве побочного эффекта.

"Мы описали первый случай развития подострого тиреоидита, возникшего после COVID-19. Медикам следует знать, что коронавирусная инфекция может проявлять себя и таким образом", – отметил врач.

В Италии обнаружили новый побочный эффект коронавируса

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