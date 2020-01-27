Итальянский телеканал назвал Украину "Малороссией": украинцев призвали ответить пропаганде

В популярной в Италии телевизионной программе L'Eredità ("Наследие") Украину назвали "Малороссией".

Соответствующий эфир 26 января вышел на канале RAI. Украинская журналистка Марианна Сороневич на своей странице в Facebook призвала отреагировать на скандал и сообщить об ошибке в соцсетях телеканала.

Участник L'Eredità в финальном туре игры должен был отгадать, что объединяет слова Россия, звезда, кондитерская, магазин, серенада.

Новости Скандал с украинским гербом в Британии получил продолжение

Украину назвали Малороссией на телеканале Италии Коллаж

Все они, как потом пояснил ведущий Флавио Инсинна (Flavio Insinna), "маленькие". Есть две песни под названием "Маленькая звезда", маленькая выпечка, маленькие магазины и "маленькая Россия".

Ведущий "аргументировал" последний вариант так: "Малороссия – второе название Украины".

"Что может сделать каждый из нас в этой ситуации? Выразить несогласие на украинском страницах в Италии недостаточно. Следует занять активную позицию сознательного гражданина", – написала Сороневич.

Эпизод программы на YouTube-канале RAI:

Комментарии к видео Скриншот

Комментарии к видео Скриншот

Комментарии к видео Скриншот

Комментарии к видео Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал