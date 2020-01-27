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27 января • обновлено в 21:16
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Итальянский телеканал назвал Украину "Малороссией": украинцев призвали ответить пропаганде

1.4т
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В популярной в Италии телевизионной программе L'Eredità ("Наследие") Украину назвали "Малороссией".

Соответствующий эфир 26 января вышел на канале RAI. Украинская журналистка Марианна Сороневич на своей странице в Facebook призвала отреагировать на скандал и сообщить об ошибке в соцсетях телеканала.

Участник L'Eredità в финальном туре игры должен был отгадать, что объединяет слова Россия, звезда, кондитерская, магазин, серенада.

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Украину назвали Малороссией на телеканале Италии

Украину назвали Малороссией на телеканале Италии

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Все они, как потом пояснил ведущий Флавио Инсинна (Flavio Insinna), "маленькие". Есть две песни под названием "Маленькая звезда", маленькая выпечка, маленькие магазины и "маленькая Россия".

Ведущий "аргументировал" последний вариант так: "Малороссия – второе название Украины".

"Что может сделать каждый из нас в этой ситуации? Выразить несогласие на украинском страницах в Италии недостаточно. Следует занять активную позицию сознательного гражданина", – написала Сороневич.

Эпизод программы на YouTube-канале RAI:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
российская пропаганда
Место
Италия
Теги
Малороссия фотографии видео скандалы
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Mega Death
Mega Death
Амбиции, оставшиеся по наследству сегодняшней Украине от СССР , не соответствуют ее возможностям)) Раньше Украину воспринимали как развитую страну и основного сотеллита России, которой никто указывать не смел, не говоря о навязывании своей политики. А сейчас это лишь главная поп-рошайка Европы, с которой можно делать всё что угодно)) Теперь все в мире убедились, что эти и нищ-еброды за "кусок пирога" и мать родную продадут
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Иванова Елена
Иванова Елена
Mega Death, пока что за пару копеек ты тут корячишься!!)))
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