В Испании коронавирусом заболели 5% населения: статистика по COVID-19 на 15 мая. Постоянно обновляется

Коронавирус в мире продолжает набирать обороты – им заразились более 4,6 млн человек. По данным Института здоровья Карлоса III, только в Испании COVID-19 поразил 5% населения страны.

По состоянию на 15 мая в тройку лидеров по заболеваемости по-прежнему входят США – более 1,4 млн пациентов, Испания – свыше 274 тысяч и Россия – более 262 тысячи инфицированных.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине коронавирусом заразились 17 330 человек, умерли 476, выздоровели 4 473.

Во всем мире COVID-19 болеют более 4,6 млн человек, умерли – более 307 тысяч, выздоровели – более 1,7 млн пациентов.

В ВОЗ предупредили, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, а на то, чтобы взять пандемию под контроль, уйдет пять лет.

Главное за 15 мая:

01:10 – В Ривненской области коронавирусом заболели еще 22 человека. Возраст пациентов от 6 до 92 лет, сообщил глава ОГА Виталий Коваль.

Всего в области заразились 1 104 человека, среди которых 233 медсотрудника и 82 ребенка.

00:39 – Доктор Евгений Комаровский заявил: использовать перчатки как средство защиты от COVID-19 нет смысла и не рекомендовал носить их в магазинах, на улице и т.д. Он назвал причины.

00:20 – Все киевские интернаты будут проверены на коронавирус после вспышки в одном из таких учреждений. Соответствующее распоряжение дал мэр столицы Виталий Кличко.

00:01 – Реальное количество жертв COVID-19 в США составляет до 110 тысяч, то есть статистика занижена на около 20 тысяч, заявили в Гарвардском университете.

23:50 – За сутки в Москве от коронавируса скончались еще 74 пациента, всего количество жертв достигло 1 432, сообщил оперативный штаб.

22:59 – Коронавирусом во всем мире заболели уже более 4,6 миллионов человек. Лидируют по количеству инфицированных США – 1 474 939.

22:39 – Молдова продлила режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса до 30 июня, сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. Ношение масок с субботы будет обязательным в общественном транспорте, магазинах, закрытых помещениях.

Она напомнила, что в 00.00 часов истекает режим чрезвычайного положения, который был введен парламентом на период с 17 марта по 15 мая.

21:40 – Коронавирус обнаружен у сотрудника Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Он работал удаленно и не контактировал с коллегами, сообщила пресс-служба ГАЗО.

21:25 – Экс-министр здравоохранения Уляна Супрун дала советы, как правильно отдыхать на природе, чтоб не заразиться COVID-19.

21:21 – Германия отменяет обязательный карантин для людей, которые въезжают из стран Евросоюза, пишет DW.

В ближайшее время согласуют детали новых правил. Теперь обязательный двухнедельный карантин распространяется только для граждан, которые въезжают из третьих стран, в их числе Украина.

20:50 – Президент США Дональд Трамп намерен мобилизовать вооруженные силы страны для доставки вакцины от COVID-19 после того, как она будет готова.

20:43 – В Запорожье медицинские работники, которые задействованы в борьбе с коронавирусом COVID-19, так и не получили доплату за март в размере 300%. В связи с этим городские власти решили выделить 1 миллион гривен.

20:10 – В Минздраве Украины заявили, что алкоголь не поможет в профилактике и лечении COVID-19. Вместо этого крепкие напитки могут повлечь проблемы со здоровьем.

20:08 – Китай приступил к тестированию на добровольцах уже пятой вакцины от коронавируса, сообщила комиссия по здравоохранения страны.

20:04 – COVID-19 может задерживаться на бумажных купюрах до двух дней, поэтому стоит ограничить передачу предметов из рук в руки. Эксперт рассказал, как можно снизить риск заражения через деньги.

19:49 – В Польше обнаружено 235 новых случаев заражения коронавирусом (всего 17 850) и еще 10 пациентов скончались (всего 893).

19:48 – В Бельгии от коронавируса умерли еще 56 пациентов (всего 8 959), заразились еще 356 человек (всего 54 644).

19:46 – Во Львовской области два человека скончались от коронавируса, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Это 65-летний житель Жовквовского района, которого госпитализировали с двусторонней пневмонией, а также 79-летняя жительница Стрыйского района. У женщины были сопутствующие заболевания: хроническая сердечная недостаточность и болезнь Паркинсона.

19:27 – Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине €1,2 млрд на борьбу с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

19:24 – В Испании за сутки скончались еще 138 человек, общее количество летальных случаев достигло 27 459. Также заразились еще 549 человек (всего 230 183).

19:23 – В Греции зафиксировано четыре новых смерти от коронавируса, а также 40 случаев заражения. Всего в стране заболели 2 810 человек.

19:13 – В Ирландии с 18 мая ослабят ограничения. Гражданам разрешат встречаться с друзьями, но при условии, что в компании будет не более трех человек. Также можно будет заниматься спортом на улице, но не дальше пяти километров от дома.

19:10 – В Великобритании за сутки количество летальных случаев от коронавируса увеличилось до 33 998 (+384). Также обнаружено более 3 тысяч новых инфицированных.

19:07 – Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает усиленное тестирование на коронавирус COVID-19. Кого именно будут теперь проверять.

18:34 – В китайском городе Ухань начали тестирование на коронавирус 11 миллионов человек.

18:12 – У детей в киевском доме-интернате, которые заболели коронавирусом COVID-19, нет симптомов. В КГГА рассказали, что состояние их здоровья – удовлетворительное.

17:50 – Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что если бы в рамках карантина в Украине не запретили бы сразу пассажирские межобластные перевозки, в частности железнодорожным транспортом, то количество зараженных COVID-19 в стране достигло бы более миллиона.

17:15 – В Великобритании заявили о положительных результатах испытания вакцины от COVID-19 на обезьянах.

17:11 – Американские ученые утверждают, что капли слюны, которые генерируются во время вещания бессимптомными носителями COVID-19, считаются вероятным способом передачи этого заболевания. Ведь они способны оставаться в воздухе от 8 до 14 минут.

16:56 – На этапе послабления карантинных мер, который начинается 22 мая, в Украине может быть разрешена работа детских садиков.

16:35 – Каждые 10 дней в Украине планируется введение нового этапа послабления карантинных ограничений, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

16:14 – С начала пандемии коронавируса в Украине провели более 187 тысяч тестов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Тестируют пять категорий украинцев.

15:53 – Министерство здравоохранения Украины подготовило алгоритм массовой ИФА-диагностики (иммуноферментный анализ) для выявления антител к коронавирусу COVID-19.

15:32 – В Киеве произошел новый взрыв коронавируса COVID-19. В Дарницком детском доме-интернате (для девушек) инфекцию подхватил 81 человек.

15:30 – Ученые сообщили, что COVID-19 поражает не только дыхательные пути и легкие, но может ударить и по другим органам.

15:01 – В Италии назвали дату снятия запрета на свободное передвижение.

13:49 – Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти города в рамках ослабление карантина, введенного из-за распространения COVID-19, готовы открыть метро, как только правительство позволит восстановить его работу.

12:29 – В Киеве среди людей, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет, 19 мужчин от 30 до 80 лет, а также 10 детей (две девочки 9-ти и 13-ти лет, восемь мальчиков от 1 месяца до 17 лет).

12:22 –Украина рассматривает возможность восстановления авиасообщения с Египтом, Турцией, а также Грузией. В этих странах иностранных туристов готовятся принимать с 1 июля.

12:06 – ВОЗ предупредила, что вторая волна коронавируса может больше затронуть страны, которые в первую волну пострадали меньше.

10:58 – Врач рассказала, что повышенная температура не всегда является симптомом заражения COVID-19.

10:49 – В России за сутки выявили 10 598 заболевших коронавирусом в 85 регионах. Из них 4504 случая (42,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

10:47 – Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что пассажирские перевозки в Украине возобновятся, когда в регионах увидят соответствующие критерии, которые позволят это сделать.

10:20 – В ВСУ за последние сутки было выявлено два новых случая коронавируса. Всего в рядах защитников опасным недугом сейчас болеют 46 человек. При этом выздороветь уже удалось 65 военным. Что касается летальных исходов, то их в украинской армии зафиксировано два.

09:51 – В США разработали вакцину от коронавируса COVID-19 в таблетках вместо инъекций. Испытания на мышах показали многообещающие результаты, готовятся испытания на людях.

09:44 – За границей, по данным МИД, лечение от коронавируса проходят 145 граждан Украины, 68 выздоровели и 8 скончались.

09:30 – В лидеры антирейтинга по COVID-19 попала новая область Украины.

09:24 – В Киеве и области по состоянию на утро 15 мая зафиксировали 3162 подтвержденных случая коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2068, а на территории области – до 1094.

09:08 – Правительство Словении официально объявило о завершении пандемии коронавируса в стране. Словения стала первой европейской страной, которая сделала подобное заявление.

09:06 – По состоянию на утро пятницы, 15 мая, в Украине официально подтверждено 17 330 случаев коронавируса COVID-19. В результате эпидемии в стране уже умерли 476 человек (+20 за сутки). В то же время4 473 человека выздоровели (+330 за сутки).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 674 случая;

Волынская область – 582 случая;

Днепропетровская область – 791 случай;

Донецкая область – 121 случай;

Житомирская область – 538 случаев;

Закарпатская область – 816 случаев;

Запорожская область – 356 случаев;

Ивано-Франковская область – 1188 случаев;

Кировоградская область – 437 случаев;

г. Киев – 2068 случаев;

Киевская область – 1094 случая;

Львовская область – 942 случая;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 228 случаев;

Одесская область – 712 случаев;

Полтавская область – 257 случаев;

Ривненская область – 1074 случая;

Сумская область – 158 случаев;

Тернопольская область – 1060 случаев;

Харьковская область – 757 случаев;

Херсонская область – 167 случаев;

Хмельницкая область – 222 случая;

Черновицкая область – 2600 случаев;

Черкасская область – 350 случаев;

Черниговская область – 96 случаев.

08:42 – В Австрии с 15 мая открываются рестораны, кафе, музеи и библиотеки: Чтобы стимулировать спрос, администрация Вены выдаст каждой проживающей в городе семье ваучеры на сумму от 25 до 50 евро на походы в рестораны.

08:41 – Экс-глава государственной программы США по выработке вакцины Рик Брайт спрогнозировал, что его страна, возможно, столкнется с "самой суровой зимой в современной истории" из-за коронавируса.

8:22 – У одного из младенцев, которые были рождены от суррогатных матерей и которых обнаружили в квартире жилого дома Киева в апреле, подтвердили COVID-19.

07:26 – Заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова заявила, что рост статистики количества больных COVID-19 в Европе возможен за счет включения в нее только данных измерения температуры или быстрых тестов.

06:56 – Минздрав Индии сообщил, что число заболевших коронавирусом в стране превысило 80 тысяч человек(+3,9 тыс. за сутки), скончались 2 649 человек (+100 за сутки).

06:43 – Мэр Черновцов Алексей Каспрук рассказал, что в больницах города почти закончились места для больных коронавирусом, а тем временем их количество там достигло почти 1000 пациентов.

05:23 – По данным центра Джона Хопкинса, за прошедшие сутки в мире зафиксировали 96 370 случаев коронавируса, что на 11 000 больше, чем 13 мая.

01:09 – На Житомирщине количество новых выздоровевших от COVID-19 превысило количество новых случаев заражения. Так, число инфицированных выросло на 5 человек (всего 538), 42 человека выздоровели (всего – 123).

00:11 – Врач-инфекционист Ольга Кобевко из Черновцов, где наибольшее количество инфицированных коронавирусом в Украине, предположила: заболеваемость среди медиков могут искусственно уменьшить.

00:00 – В Москве за сутки скончались еще 68 пациентов с COVID-19. По словам мэра, действующие ограничения из-за коронавируса в российской столице будут действовать еще 1-2 недели минимум.