В Испании коронавирусом заболели 5% населения: статистика по COVID-19 на 15 мая. Постоянно обновляется

Коронавирус в мире продолжает набирать обороты – им заразились более 4,5 млн человек. По данным Института здоровья Карлоса III, только в Испании COVID-19 поразил 5% населения страны.

По состоянию на 15 мая в тройку лидеров по заболеваемости по-прежнему входят США – более 1,4 млн пациентов, Испания – свыше 272 тысяч и Россия – более 262 тысячи инфицированных.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине коронавирусом заразились 17 330 человек, умерли 476, выздоровели 4 473.

Во всем мире COVID-19 болеют более 4,5 млн человек, умерли – более 303 тысяч, выздоровели – более 1,7 млн пациентов.

В ВОЗ предупредили, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, а на то, чтобы взять пандемию под контроль, уйдет пять лет.

Главное за 15 мая:

10:58 – Врач рассказала, что повышенная температура не всегда является симптомом заражения COVID-19.

10:49 – В России за сутки выявили 10 598 заболевших коронавирусом в 85 регионах. Из них 4504 случая (42,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

10:47 – Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что пассажирские перевозки в Украине возобновятся, когда в регионах увидят соответствующие критерии, которые позволят это сделать.

10:20 – В ВСУ за последние сутки было выявлено два новых случая коронавируса. Всего в рядах защитников опасным недугом сейчас болеют 46 человек. При этом выздороветь уже удалось 65 военным. Что касается летальных исходов, то их в украинской армии зафиксировано два.

09:51 – В США разработали вакцину от коронавируса COVID-19 в таблетках вместо инъекций. Испытания на мышах показали многообещающие результаты, готовятся испытания на людях.

09:44 – За границей, по данным МИД, лечение от коронавируса проходят 145 граждан Украины, 68 выздоровели и 8 скончались.

09:30 – В лидеры антирейтинга по COVID-19 попала новая область Украины.

09:24 – В Киеве и области по состоянию на утро 15 мая зафиксировали 3162 подтвержденных случая коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2068, а на территории области – до 1094.

09:08 – Правительство Словении официально объявило о завершении пандемии коронавируса в стране. Словения стала первой европейской страной, которая сделала подобное заявление.

09:06 – По состоянию на утро пятницы, 15 мая, в Украине официально подтверждено 17 330 случаев коронавируса COVID-19. В результате эпидемии в стране уже умерли 476 человек (+20 за сутки). В то же время4 473 человека выздоровели (+330 за сутки).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 674 случая;

Волынская область – 582 случая;

Днепропетровская область – 791 случай;

Донецкая область – 121 случай;

Житомирская область – 538 случаев;

Закарпатская область – 816 случаев;

Запорожская область – 356 случаев;

Ивано-Франковская область – 1188 случаев;

Кировоградская область – 437 случаев;

г. Киев – 2068 случаев;

Киевская область – 1094 случая;

Львовская область – 942 случая;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 228 случаев;

Одесская область – 712 случаев;

Полтавская область – 257 случаев;

Ривненская область – 1074 случая;

Сумская область – 158 случаев;

Тернопольская область – 1060 случаев;

Харьковская область – 757 случаев;

Херсонская область – 167 случаев;

Хмельницкая область – 222 случая;

Черновицкая область – 2600 случаев;

Черкасская область – 350 случаев;

Черниговская область – 96 случаев.

08:42 – В Австрии с 15 мая открываются рестораны, кафе, музеи и библиотеки: Чтобы стимулировать спрос, администрация Вены выдаст каждой проживающей в городе семье ваучеры на сумму от 25 до 50 евро на походы в рестораны.

08:41 – Экс-глава государственной программы США по выработке вакцины Рик Брайт спрогнозировал, что его страна, возможно, столкнется с "самой суровой зимой в современной истории" из-за коронавируса.

8:22 – У одного из младенцев, которые были рождены от суррогатных матерей и которых обнаружили в квартире жилого дома Киева в апреле, подтвердили COVID-19.

07:26 – Заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова заявила, что рост статистики количества больных COVID-19 в Европе возможен за счет включения в нее только данных измерения температуры или быстрых тестов.

06:56 – Минздрав Индии сообщил, что число заболевших коронавирусом в стране превысило 80 тысяч человек(+3,9 тыс. за сутки), скончались 2 649 человек (+100 за сутки).

06:43 – Мэр Черновцов Алексей Каспрук рассказал, что в больницах города почти закончились места для больных коронавирусом, а тем временем их количество там достигло почти 1000 пациентов.

05:23 – По данным центра Джона Хопкинса, за прошедшие сутки в мире зафиксировали 96 370 случаев коронавируса, что на 11 000 больше, чем 13 мая.

01:09 – На Житомирщине количество новых выздоровевших от COVID-19 превысило количество новых случаев заражения. Так, число инфицированных выросло на 5 человек (всего 538), 42 человека выздоровели (всего – 123).

00:11 – Врач-инфекционист Ольга Кобевко из Черновцов, где наибольшее количество инфицированных коронавирусом в Украине, предположила: заболеваемость среди медиков могут искусственно уменьшить.

00:00 – В Москве за сутки скончались еще 68 пациентов с COVID-19. По словам мэра, действующие ограничения из-за коронавируса в российской столице будут действовать еще 1-2 недели минимум.

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