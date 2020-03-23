В Испании готовятся к пику эпидемии коронавируса: названы сроки

Испания готовится к пику распространения COVID-19 уже на этой неделе. По состоянию на 23 марта в стране зафиксировано 33 089 случаев заражения коронавирусом, из которых 2182 - летальные.

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Информацию об этом сообщил директор Координационного центра здравоохранения МОЗ Испании Фернандо Симонс, передает El Pais. По его словам, за последние сутки от болезни умерли 462 человека. Также на сегодняшний день 2355 пациентов находятся в отделении интенсивной терапии, а еще 3355 - выздоровели.

"Пик инфекции, вероятно, будет достигнут на этой неделе", - предупредил Симон.

Коронавирус в Испании EUROPA PRESS

Также он рассказал, что по нынешним данным, 87% умерших от коронавируса были в возрасте старше 70 лет, а 7,8% - 60-69 лет. Ни одной смерти не было зафиксировано среди детей до 10 лет и одна - в возрасте 10 до 19 лет.

В понедельник в регионы направили 640 тысяч тест-систем, которые распределят между врачами и пожилыми людьми, которые живут в домах престарелых.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети распространили жуткие кадры из больниц Испании, переполненных пациентами с коронавирусом или подозрением на эту болезнь.

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