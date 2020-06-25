В интернате Славянска сразу 22 медика заболели COVID-19

В городе Славянск Донецкой области за сутки по данным на утро 25 июня зафиксировали вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook. Заражение зафиксировали сразу у 22 медработников.

"+23 новых случая COVID-19 лабораторно подтвердили в течение суток 24 июня на Донетчине – 1 в Краматорске, 22 – в Славянске. В Краматорске – 53-летняя женщина, прибывшая из-за границы, в Славянске – медработники психоневрологического интерната (65-летний мужчина и 21 женщина – 35, 38, 38, 39, 39, 41,42, 43, 44, 44, 44, 44, 50, 50, 51, 51, 54, 55, 56, 62, 70 лет). Все они – из круга контактных лиц, у которых наличие коронавируса было подтверждено ранее", – написал Кириленко в Facebook.

Кириленко добавил, что сейчас проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения.

В психоневрологическом интернате Славянска произошла вспышка COVID-19 (Facebook Павла Кириленко)

Статистика COVID-19 в Донецкой области (Facebook Павла Кириленко)

Как сообщал OBOZREVATEL, на станции скорой помощи в Виннице коронавирусом COVID-19 заразились 76 работников. При этом ее общий штат составляет 203 человека.