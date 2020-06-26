В интернате на Хмельнитчине 76 человек заболели COVID-19

В Кривчицком психоневрологическом интернате в Хмельницкой области 25 июня зафиксировали массовое заражение коронавирусом.

Об этом информирует пресс-служба Хмельницкой ОГА. В медучреждении выявили 76 новых зараженных.

"В течение последних суток у 76 человек, находящихся в этом интернате, лабораторно подтверждено заболевание COVID-19. Пять из них уже госпитализированы в Хмельницкую инфекционную больницу", – сказано в сообщении.

Местное издание "Подолье News" написало, что из 90 сотрудников интерната сейчас работают только 26.

Директор интерната Юрий Шубарский отметил в Facebook, что как руководитель специфического заведения старался максимально придерживаться всех карантинных норм.

"Но пандемия не заставила себя ждать, и на сегодня имеем на территории 76 подтвержденных случаев COVID-19. Это большинство людей, которые находятся здесь. Дальше делаем тестирование. Состояние больных на данный момент удовлетворительное. Нет никаких карантинных нарушений. Находимся на обсервации. Есть проблемы по персоналу, они не выдерживают эмоциональной нагрузки и просто покидают рабочее место. Нас осталось только 26 человек, которые согласны работать и двигаться дальше. Завтра ожидаем еще 120 результатов тестов", – написал Шубарский.

Сотрудники интерната находятся на обсервации (Facebook Юрия Шубарского)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области 22 июня произошла вспышка COVID-19 в Балтском психоневрологическом доме-интернате.