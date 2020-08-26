В интернате на Буковине зафиксировали вспышку коронавируса

Кирилл Лютый Общество 00:13, 27.08.2020 Обновлено: 00:31, 27.08.2020

В психоневрологическом интернате в селе Нижние Становцы (Кицманский район Черновицкой области) 11 человек заразились коронавирусом.

Состояние подопечных интерната стабильное, им оказывают необходимую медицинскую помощь, рассказал "Укринформу" директор учреждения Николай Харина.

"К счастью, больных в тяжелом состоянии нет. Еще пять человек сдали ПЦР-тесты и ожидают в ближайшие дни получить их результаты", – сообщил он, добавив, что среди инфицированных нет детей.

Всего в интернате круглосуточно проживают 187 человек. Заведение закрыли на карантин, персонал работает в масках и защитных костюмах, посторонним вход запретили.

Как писалOBOZREVATEL, недавно на Буковине количество новых случаев заболевания COVID-19 за сутки превысило 200 человек – это наихудший показатель с начала эпидемии.

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