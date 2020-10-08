В Instagram появилась возможность поменять иконку на телефоне. Видеоинструкция

Социальная сеть Instagram к своему десятилетию дала пользователям возможность изменить вид иконки приложения.

На выбор предлагается стандартная и 12 новых значков, в том числе "классический" в форме полароида (чтобы посмотреть видеоинструкцию, доскролльте до конца страницы).

Чтобы сменить иконку в Instagram, нужно зайти в настройки приложения и тянуть экран вниз, пока на экране не выскочат конфетти. Затем можно изменить значок, выбрав понравившийся.

Сделать это можно неограниченное количество раз. Однако функция будет доступна пользователям всего месяц.

Если у вас не получилось изменить иконку приложения, обновите Instagram в App Store или Play Market.

Напомним, что социальной сети Instagram во вторник, 6 октября, исполнилось десять лет. Так, именно в этот день в 2010 году проект появился в магазине App Store.

Ко дню рождения Instagram OBOZREVATEL публиковал десять неожиданных фактов о популярном приложении.