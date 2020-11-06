В Индии обнаружили ультра-редкого черного тигра. Фото

Таша Адамович Общество 02:40, 6.11.2020

В Индии фотограф-любитель Сумен Баджпаи сделал снимки редчайшего черного тигра.

Об этом сообщила Daily Mail. Животное было замечено в восточной части штата Одиша.

Этот вид под названием "тигр-меланист" встречается только на данной территории. Его представители находятся на грани исчезновения. Индийские ученые заявили, что их осталось не более восьми.

Своим необычным окрасом тигры-меланисты обязаны дефекту гена, из-за которого черная шерсть практически полностью скрывает оранжевую.

Эти тигры имеют редчайший окрас
dailymail.co.uk
Черные тигры встречаются крайне редко
dailymail.co.uk
Увидеть их большая удача для натуралистов
dailymail.co.uk
Такие тигры водятся только в Индии
dailymail.co.uk
Эти животные невероятно красивы
dailymail.co.uk

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что многие животные, среди которых – редкие виды приматов и морских млекопитающих, могут быть уязвимы к COVID-19.

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