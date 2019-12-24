В храме ПЦУ впервые проведут два рождественских богослужения: что это значит

В главном храме епархии Православной церкви Украины на Волыне – Свято-Троицком кафедральном соборе в этом году впервые отправят два рождественские богослужения: 25 декабря и 7 января.

Такое решение принял руководитель епархии, владыка Михаил, после того, как получил публичное письмо от части верующих. Он называет введение праздника Рождества до Нового года "декоммунизацией" и движением к европейским традициям, передает ВВС.

Так, несколько тысяч прихожан еще в ноябре опубликовали открытое письмо к митрополиту Луцкому и Волынскому Михаилу со "смиренной просьбой".

Католическое Рождество-2019 Иллюстрация

Верующие не хотят отмечать Рождество после Нового года. Пишут, что "более 90 лет назад советская власть изменила праздничные акценты в пользу атеизма", просят помочь "изменить атмосферу предпраздничных ожиданий".

Митрополит пошел на встречу этим просьбам. "Мы не отменяем ничего, мы просто расширяем время празднования Рождества Христова... Поэтому те люди, которые пожелают прийти 7-го, придут 7-го, те, которые - 25-го придут 25-го. Мы и первых, и вторых не лишим возможности порадоваться Дню рождения Иисуса Христа... С любовью жду всех!" - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в канун католического Рождества руководитель пресс-службы ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что календарная реформа в Украине, которая предусматривает переход Православной церкви на григорианский календарь, может вызвать весьма негативные последствия.

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