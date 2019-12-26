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26 декабря • обновлено в 17:05
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"Сбросили все московское": в Украине впервые отметили Рождество по новому стилю

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В день католического Рождества Христова, 25 декабря, на Волыни в православном храме провели первую литургию по новому стилю – в соответствии с новоюлианским календарем.

Об этом сообщается на сайте Волынской епархии Православной церкви Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Вероятно, это первая такая служба, которую провели в этот день в главном епархиальном храме православных и на Волыни, и в Украине", – сказано в сообщении.

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В храме ПЦУ впервые отпраздновали католическое Рождество

В храме ПЦУ впервые отпраздновали католическое Рождество

pravoslaviavolyni.org.uа

Отмечается, что собор был заполнен людьми. После провозглашения Евангелия зачитали рождественское послание Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

В проповеди владыка Михаил в очередной раз подчеркнул важность духовного значения праздника. Также управляющий епархией поблагодарил участников праздника: "Спасибо всем вам, что вы наконец сбросили с себя старое московское со всеми традициями – светскими и религиозными".

После к собравшимся обратился епископ Борис, который призвал всех к взаимоуважению и предостерег от раскола общества. В завершение службы духовенство вместе с верующими исполнили несколько колядок.

Отметим, на такой шаг в главном епархиальном храме Волыни пошли из-за инициативы прихожан.

В епархии отметили, что в ноябре к ним с открытым письмом обратились верующие, которые просили ввести празднование Рождества 25 декабря, не отвергая 7 января. Митрополит Михаил одобрил это обращение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее митрополит Православной церкви Украины Александр Драбинко заявил, что в стране можно ввести практику двойного празднования Рождества, чтобы у всех граждан была возможность отметить его в удобное время.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Рождество
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
церковь Католическая церковь Православная церковь Украины
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Junio Van
Junio Van
в конец одeбилили рагулей )
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Пигин Макс
Пигин Макс
Холуи. Тьфу, гадость!!!
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
А поститься они начинали тоже по григорианскому календарю? И Пасху будут праздновать вместе с Римом? Как дети малые - "назло маме отморожу пальчик, назло русским пойду в католики".
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