"Мамы с детьми плачут, а палаты пустые": как в Хмельницком больница попала в скандал из-за сортировки COVID-пациентов

В Хмельницком детская городская больница попала в скандал. Врачи отказывались принимать 10-летнюю девочку с температурой под 40 и рвотой. Они направляли ее в районную больницу, которая в 25 километрах от города. При этом сама городская больница стоит полупустая.

Чиновники уверяют, что таким образом сортируют больных во время коронавируса. А в это время другие больницы стоят переполненными. И скорые помощи, которых явно не хватает, вынуждены работать как бесплатное такси, перевозя пациентов из города в область за десятки километров.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Горбольница не принимает

В ночь на 20 ноября дочь Ирины Поляк-Петренко почувствовала себя плохо. У ребенка открылась рвота, поднялась температура 39,5. Мама вызвала скорую. Однако прибывшие врачи заявили, что повезут ребенка в область, в Яромлинцы или Красилов. А вот в городскую детскую больницу сейчас не принимают.

Ирина Поляк-Петренко с боем госпитализировала дочь в городскую больницу Facebook Ирины Поляк-Петренко

"Правдами и неправдами мне удалось уговорить скорую отвезти нас все-таки в городскую больницу. Я сказала, что живу в Хмельницком, почему я должна ехать в область? Нас отвезли в детскую городскую больницу. Там нас встретил завотделением Полищук и сказал, что ничего связанного с хирургией он не видит. У ребенка рвота не прекращалась, она "горела". Медики заявили, что по решению главного врача принимают только детей с травмами, несовместимыми с жизнью. Например, после ДТП, потому нас должны везти в область", – рассказывает OBOZREVATEL Ирина.

ПЦР-тест пришлось делать за свой счет

На часах было 5 часов утра. Женщину уговорили поехать домой и вернуться утром, когда можно сделать обследования. Ирина на такси везла больного ребенка назад, девочка все также рвала в машине. Пришлось даже остановиться возле круглосуточной аптеки и купить лекарства.

Около 9 утра женщина вновь приехала в городскую больницу и потребовала, чтобы ей дали официальный отказ в госпитализации. Но медики этого делать почему-то не захотели.

"Была пятница. Нам сделали общий анализ крови и провели УЗИ. Даже кровь на биохимию не взяли. После этого сказали, что аппендицит под вопросом. Положили в палату. Но уже на следующий день в обед сказали собирать вещи, так как нас увезут в Ярмолинцы. Кричали, что у нас ковид, и мы заразные. Конечно, среди ночи мы не могли сделать тест на коронавирус. Тут его берут только два раза в неделю – во вторник и четверг.

Удалось договориться через добрых людей, которые привезли нам инструменты для взятия ПЦР-теста, я его взяла и передала через знакомых в лабораторию. Через три часа мне пришел результат – отрицательный. Но и это медиков не устроило. Они сказали: "Ну и что?" – рассказывает мама девочки.

В это время ребенку назначили лечение антибиотиками, ставили капельницы. Никто из врачей не удосужился пригласить инфекциониста для консультации – что же происходит с ребенком? Пока уже сама мама не отыскала специалиста, который готов был даже приехать и проконсультировать пациента.

В больнице стоят пустые палаты Facebook Ирины Поляк-Петренко

Однако никто сюда не пускает пациентов Facebook Ирины Поляк-Петренко

"И только когда я стала все это выкладывать в Интернет, оказалось, что у них в больнице есть свой инфекционист, есть свой гастроэнтеролог. Сейчас они уже дочь осмотрели, подкорректировали лечение и ей стало лучше. Если все будет хорошо, то мы уже не сегодня завтра выпишемся и поедем домой", – радуется Ирина.

Ирина говорит, что только благодаря своему характеру ей удалось госпитализироваться в эту полупустую больницу. "Тут стоят абсолютно пустые палаты, никого нет. Внизу же плачут мамы с маленькими детьми, с температурой, которых сюда не берут и отправляют лечиться за десятки километров от места жительства. А у этих врачей корона на голове, они никого не замечают. Я уже написала заявление в полицию и жду, что мне ответят. Так это нельзя оставлять", – считает женщина.

Так придумали областные власти

В Хмельницкой городской администрации нам сказали, что согласно решению областных властей сейчас во время коронавируса функции больниц перераспределены. И городская инфекционная больница принимает исключительно пациентов с коронавирусом.

"Да, из-за того, что сейчас коронавирус, наша городская больница работает с ковидом. Раньше туда можно было отправлять и детей, и взрослых с инфекциями, энтероколитами и прочим. Теперь нет. И пациентов с подозрением на кишечную инфекцию мы должны направлять в Ярмолинскую центральную больницу", – поясняет OBOZREVATEL начальник управления здравоохранения Хмельницкой администрации Борис Ткач.

По его словам, раз хирурги городской детской больницы сняли подозрение на аппендицит у ребенка, то его нужно было отправлять в Ярмолинцы. "То, что мама жалуется, что врачи не провели биохимию крови, то по протоколу лечения аппендицита её и не нужно проводить. Взяли те анализы, которые идут по протоколу", – говорит чиновник.

Мама девочки показала рваное белье Facebook Ирины Поляк-Петренко

... и сломанный душ в детской больнице Facebook Ирины Поляк-Петренко

В администрации признают, что проблемы в работе этой больницы есть. Мама на видео показала рваные пододеяльники в палате, сломанный душ. Но антисанитарии в больнице не признают, говорят, что у них все хорошо.

В департаменте здравоохранения областной администрации также подтвердили, что поскольку энетероколит является инфекционным заболеванием, то по новым правилам перераспределения больниц, такого ребенка должны были отправить в Ярмолинцы.

"Потому что в городской детской больнице нет инфекционного отделения. А в Ярмолинцах есть, там хороший грамотный главный врач и все подготовлено. Ехать туда недолго – всего полчаса", – сказали OBOZREVATEL в департаменте.

К сожалению, подобные конфликты будут возникать еще не раз. Непонятно, почему одни больницы во время пандемии стоят полупустыми, а другие, которые борются с коронавирусом, переполнены и туда невозможно попасть.

Опыт лечения коронавируса уже показал, что переоборудовать любое отделение под инфекционное очень легко. Было бы желание, а не стремление некоторых главных врачей и чиновников избежать работы в такое сложное время или не заразиться. А пока же дефицитные скорые помощи гоняют из города в область только для того, чтобы перевезти пациента, в то время как под боком нормальное лечебное учреждение просто пустует.