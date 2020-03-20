В Хмельницком у двух пациентов заподозрили коронавирус

В Хмельницком двух пациентов инфекционной больницы – мужчину и женщину – проверяют на коронавирус.

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Как сообщила vsim.ua главный врач Хмельницкой городской инфекционной больницы Оксана Поддубная, у 38-летней женщины развилась пневмония, 26-летний мужчина имеет высокую температуру. Известно, что он недавно вернулся из Польши.

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"Мы уже провели лабораторные исследования, ждем результатов", – отметила Поддубная.

Состояние обоих пациентов оценивают как средней тяжести. Их поместили в специальные боксы и оказывают первоочередную помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в целом зафиксировали уже 26 случаев заражения новым коронавирусом.

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