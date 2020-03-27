В Хмельницком подтвердили первый случай коронавируса

В Хмельницком в пятницу, 27 марта, подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета в Facebook. Ранее экспресс-тест показал отрицательный результат у пациента, однако диагноз подтвердили лабораторно.

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Уточняется, что состояние больного средней тяжести, он стабилен.

Коронавирус в Украине

У других пяти пациентов в области с подозрением на COVID-19 коронавирус не подтвердился.

Как писал OBOZREVATEL, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк самоизолировался, поскольку контактировал с начальником полиции Киева Андрем Крищенко (у последнего подтвержден диагноз COVID-19).

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