В Хмельницком пенсионерка превратила квартиру в мусорную ловушку. Видео
В Хмельницком пожилая жительница одной из многоэтажек застряла в дверях собственной квартиры из-за гор мусора.
Об этом рассказали в сюжете ТСН. Из-за большого скопления хлама в помещении открыть дверь было очень сложно.
Когда пожилая женщина вернулась домой, она смогла немного приоткрыть дверь и попыталась протиснуться в квартиру. Но ее зажало десятками килограммов мусор так, что она не могла даже пошевельнуться.
Происшествие заметили соседи и вызвали спасателей. Они смогли пробраться в квартиру потерпевшей только через окно балкона.
"Спасатели с помощью лестницы попали в квартиру через окно третьего этажа. Освободили из плена гражданку и передали работникам экстренной медицинской помощи", – рассказал пресс-секретарь управления ГСЧС в Хмельницкой области Виталий Гричанюк.
Женщину отправили в больницу.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Днепре насчитывается около 100 человек, которые болеют синдромом Плюшкина. Так, местные жители заполняют свои дома горами мусора и от этого страдают их соседи.