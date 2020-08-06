В Хмельницком пенсионерка превратила квартиру в мусорную ловушку. Видео

Борис Бондарь Общество 16:04, 6.08.2020 Обновлено: 16:24, 6.08.2020

В Хмельницком пожилая жительница одной из многоэтажек застряла в дверях собственной квартиры из-за гор мусора.

Об этом рассказали в сюжете ТСН. Из-за большого скопления хлама в помещении открыть дверь было очень сложно.

Когда пожилая женщина вернулась домой, она смогла немного приоткрыть дверь и попыталась протиснуться в квартиру. Но ее зажало десятками килограммов мусор так, что она не могла даже пошевельнуться.

Происшествие заметили соседи и вызвали спасателей. Они смогли пробраться в квартиру потерпевшей только через окно балкона.

"Спасатели с помощью лестницы попали в квартиру через окно третьего этажа. Освободили из плена гражданку и передали работникам экстренной медицинской помощи", – рассказал пресс-секретарь управления ГСЧС в Хмельницкой области Виталий Гричанюк.

Женщину отправили в больницу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Днепре насчитывается около 100 человек, которые болеют синдромом Плюшкина. Так, местные жители заполняют свои дома горами мусора и от этого страдают их соседи.

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