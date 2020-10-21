В Хмельницком напали на журналиста, который открыто критиковал мэра Симчишина

Глеб Иванов Общество 12:48, 21.10.2020

В Хмельницком избили журналиста, который делал расследование относительно действующего мэра города Александра Симчишина. На днях на него напал неизвестный и жестоко избил, нанося удары по голове и телу.

Об этом рассказали корреспонденты программы "Надзвичайні новини" на ICTV. По словам самого потерпевшего, все дело в том, что он решился открыто критиковать Симчишина, а его материалы разоблачают коррупционную систему, которая работает очень слаженно. Конечно же, ее возглавляет действующий мэр, без которого в Хмельницком не принимается ни одно важное решение.

Александра Симчишина, который занимает пост мэра Хмельницкого, без преувеличения можно назвать довольно успешным управленцем. По данным аналитического портала "Слово и Дело", начиная с ноября 2015 глава города дал 181 обещание, 119 из которых выполнено. Это 66%. Провалено всего 19%. Однако какой ценой достигается этот успех?

Ответ на этот вопрос искал оппозиционный журналист Максим Моргун, за что чуть не поплатился своей жизнью и здоровьем.

К этому моменту Симчишин не фигурировал в крупных скандалах. Как отмечают журналисты, у него очень теплые отношения с местными бизнес-элитами. Во-вторых, он всячески поддерживает силовиков – представителями СБУ и экономическим департаментом Нацполиции. Кроме того, Симчишин имеет связи в апелляционном суде.

Поэтому не удивительно, что на многочисленные злоупотребления мэра и его команды просто закрываются глаза.

В-третьих, благодаря финансированию, мэр смог склонить на свою сторону практически все СМИ.

Журналисты нашли доказательства в каких делах замешан Симчишин:

  • Коррупционные схемы своим ФЛП при освоении средств на Новую украинскую школу.

  • Такие же механизмы были применены при обустройстве городского пляжа (изготовление зонтов, кабинок, строительство туалета)

  • "Продажа" решений департамента архитектуры (бизнес на земельных участках очень прибыльный). Все знают, кто является "смотрящим" от мэра – это член земельной комиссии Виталий Диденко.

  • Схемы с застройщиками. Общественным организациям, которые якобы работают с людьми с инвалидностью, выделяют бесплатные земельные участки без конкурса и арендной платы.

  • Чиновники-побратимы Симчишина по партии "Свобода" получают "жирные" заказы на субподрядные работы в сфере ЖКХ. Они даже подмяли под себя заказ на поставку питания в школах, детских садов и больниц.

В заключение в материале отмечается, что все эти злоупотребления стали возможны из-за того, что вся власть в городе принадлежит одному клану, который возглавляет действующий мэр. Да и "команду" он подобрал большую, в которой каждый преследует собственные интересы и держаться за нагретый место любой ценой.

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